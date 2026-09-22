İran'dan el konulan gemiler için satış kararı! ABD ve İsrail bağlantılı ticari gemiler elden çıkarılıyor

İran yargı makamlarından Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi tırmandıracak flaş bir karar açıklandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran'dan el konulan gemiler için satış kararı! ABD ve İsrail bağlantılı ticari gemiler elden çıkarılıyor
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Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'nın duyurduğu bilgilere göre; İran tarafından daha önce el konulan ABD ve İsrail bağlantılı ticari gemilerin satışa çıkarılacağı duyuruldu. Yargı Avukatları Merkezi Başkanı Hasan Abdulianpur, varlıkların satışından elde edilecek tüm gelirin savaşta hayatını kaybedenlerin ailelerine ve zarar gören sivil vatandaşlara tazminat olarak aktarılacağını belirtti.

537 ZARAR VAKASI TESPİT EDİLDİ, 100'ÜN ÜZERİNDE DAVA AÇILDI

Hürmüzgan eyaleti ve çevresindeki bölgelerde ABD saldırılarının yol açtığı hasarların tespiti için özel uzman ekiplerin sahada çalışma yürüttüğünü aktaran Abdulianpur, yürütülen hukuki süreçlerin detaylarını paylaştı:

Bölgesel Hasar Tespiti: Keşm, Bender Lenge ve Cask bölgelerinde yapılan incelemelerde bugüne kadar toplam 537 zarar vakası kayıt altına alındı.

Yargı Süreci Başladı: Tespit edilen mağduriyetler ve kayıplar doğrultusunda Tahran Devrim Mahkemesi'nde 100'ün üzerinde dava dosyası açıldı.

Uluslararası Hukuk Adımı: Maddi ve manevi tazminat taleplerinin, Tahran'daki Uluslararası Adalet Divanı'nın 55. Şubesi'nin hukuk departmanı aracılığıyla takip edildiği, duruşmaların önümüzdeki haftalarda sırayla gerçekleştirileceği bildirildi.

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