İran'dan Fransa'ya Hürmüz resti! "Başkalarının müdahalesine gerek yok"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hürmüz Boğazı'na yönelik askeri çıkışına çok sert bir yanıt veren Bekayi, aynı zamanda küresel piyasaların ve altın fiyatlarının yönünü tayin eden ABD-İran diplomatik temaslarına dair son noktayı koydu.

Tahran yönetimi, ABD ile yeni bir müzakere programının masada olmadığını resmen ilan etti.

MCRON'UN ÇIKIŞINA SERT TEPKİ: "MÜDAHALEYE GEREK YOK"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, küresel petrol ticaretinin şah damarı konumundaki Hürmüz Boğazı’na döşenen mayınların temizlenmesi amacıyla uluslararası ortaklarıyla işbirliği yapacakları yönündeki askeri beyanatı, Tahran'da çok sert karşılık buldu. Fransa'nın bölgeye müdahale arayışını doğrudan hedef alan Sözcü Bekayi şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme ve güvenlik sorumluluğu tamamen ülkemize aittir. Bu konuda dış güçlerin bölgeye dahil olmasına hiçbir şekilde ihtiyaç yoktur. Her meselede görüş beyan etmek, sorumluluk üstlenmek anlamına gelmez."

ABD İLE YENİ MÜZAKERE YOK: MUTABAKAT ŞARTI GELDİ

Küresel finans piyasalarının haftalardır merakla beklediği "Washington-Tahran hattında kalıcı bir barış anlaşması olur mu?" beklentilerine İran'dan olumsuz yanıt geldi. Halihazırda Beyaz Saray ile yeni bir görüşme takvimlerinin bulunmadığını açıkça beyan eden Bekayi, yeni bir sürecin başlayabilmesi için şartlarını sundu:

Eksiksiz Uygulama: ABD ile yeni bir müzakere sürecinin başlayabilmesi için mevcut mutabakat zaptındaki tüm maddelerin (özellikle dondurulmuş varlıklar) eksiksiz uygulanması gerekiyor.

Taahhüt Vurgusu: Bekayi, "Karşı taraf yükümlülüklerini yerine getirdiği müddetçe İran da kendi taahhütlerine sadık kalacaktır" diyerek topu Washington'a attı.

UZMAN EKİPLER DOHA'DA TOPLANIYOR

Dondurulmuş finansal varlıkların serbest bırakılmasına ilişkin diplomatik süreçte yeni bir somut adımın atılacağını duyuran Sözcü Bekayi, İranlı uzman teknik ekiplerinin bugün Katar makamları ile dondurulmuş varlıklar konusunu ele almak üzere Doha’da bir araya geleceğini kaydetti.

"HİÇBİR SALDIRIYI KARŞILIKSIZ BIRAKMAYIZ"

ABD'nin son dönemde İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği lokal askeri saldırılara da değinen Dışişleri Sözcüsü, Tahran yönetiminin askeri caydırıcılığına vurgu yaptı. Bekayi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeye yönelik her türlü sınır ihlalini ve saldırıyı anında bertaraf edecek stratejik güce fazlasıyla sahip olduğunu belirterek Batı blokuna gözdağı verdi.