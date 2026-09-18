İran'dan gelen tırların yükü alınmıyor! Tırcılar yetkililerden yardım istiyor

İran'dan asfalt getiren tır şoförleri, yükleri depolara alınmadığı için günlerdir İskenderun liman kapısı önünde bekliyor. Su, tuvalet ve elektriğin bulunmadığı koşullarda araçlarında yaşamaya çalışan sürücüler yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Yayınlanma:

Hüseyin Güler

İran'dan asfalt getiren tır şoförleri günlerdir İskenderun liman kapısı önünde bekliyor. Bekleyişin nedeni, yüklerin depolara alınmaması. 

İskenderun limanı, Doğu Akdeniz'in en büyük ve jeopolitik açıdan önemli ticaret merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor. Tır şoförleri park yeri olmadığından yüzlerce tırın liman kapısı çevresinde durduğunu belirtti. Başka yerlerden gelen yükler boşaltılabilirken, asfalt yükleyen tırlar boşaltamıyor.

"20 GÜNDÜR YEMEK YOK SU YOK"

Liman önünde bekleyen sürücülerden biri koşulların ağırlığına dikkat çekti: ''Burada 20 gündür yemek yok su yok. Açız ilgilenen yok." Bir başka şoför ise trafik cezası riskinden yakındı: "Yol kenarında bekliyoruz trafik polisi geliyor arabayı çekmeyince ceza yazıyor."

Tırcılar araçlarında yatıp araçlarında yemek zorunda kalıyor. Su, tuvalet ve elektriğin bulunmadığı mahrumiyet bölgesinde yaşam mücadelesi veriyorlar.

"KALP AMELİYATI OLDUM, İLACIM YOK"

Sürücülerden biri sağlık durumunun ciddiyetine işaret etti: "Ben şu anda kalp ameliyatı oldum. İlaç yok, yatak yeri yok, hiçbir şey yok."

Liman kapısı önündeki tırcılar acil çözüm talep ediyor. 

Ticaret Bakanlığı'ndan Ordu ve Giresun'daki fındık borsalarına müfettiş incelemesiTicaret Bakanlığı'ndan Ordu ve Giresun'daki fındık borsalarına müfettiş incelemesiEkonomi
İki aile arasındaki husumet silahlı çatışmaya döndü: 1’i polis 12 yaralıİki aile arasındaki husumet silahlı çatışmaya döndü: 1’i polis 12 yaralıYurt
Günün Manşetleri
Ordu ve Giresun'daki fındık borsalarına müfettiş incelemesi
TOKİ borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim
3 milyar dolarlık vurgun iddiasında dev operasyon
Borsada manipülasyon operasyonu!
Hürmüz Boğazı'nda sıcak çatışma!
Bakırköy Başsavcılığı düğmeye bastı!
Sağanak yağmur kapıyı çaldı, o illere sel uyarısı
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı!
"Son çeteyi çökertinceye kadar mücadele bitmeyecek"
Yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı
Çok Okunanlar
Deprem mi oldu? 18 Eylül 2026 son dakika depremleri açıklandı Deprem mi oldu? 18 Eylül 2026 son dakika depremleri açıklandı
10 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 10 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Sağanak yağmur kapıyı çaldı, o illere sel uyarısı Sağanak yağmur kapıyı çaldı, o illere sel uyarısı
İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat!
Altında cuma hareketliliği! Gram altın ve çeyrek rekor kırıyor: İşte 18 Eylül güncel fiyatlar Altında cuma hareketliliği! Gram altın ve çeyrek rekor kırıyor: İşte 18 Eylül güncel fiyatlar