İran'dan gelen tırların yükü alınmıyor! Tırcılar yetkililerden yardım istiyor

Hüseyin Güler

İran'dan asfalt getiren tır şoförleri günlerdir İskenderun liman kapısı önünde bekliyor. Bekleyişin nedeni, yüklerin depolara alınmaması.

İskenderun limanı, Doğu Akdeniz'in en büyük ve jeopolitik açıdan önemli ticaret merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor. Tır şoförleri park yeri olmadığından yüzlerce tırın liman kapısı çevresinde durduğunu belirtti. Başka yerlerden gelen yükler boşaltılabilirken, asfalt yükleyen tırlar boşaltamıyor.

"20 GÜNDÜR YEMEK YOK SU YOK"

Liman önünde bekleyen sürücülerden biri koşulların ağırlığına dikkat çekti: ''Burada 20 gündür yemek yok su yok. Açız ilgilenen yok." Bir başka şoför ise trafik cezası riskinden yakındı: "Yol kenarında bekliyoruz trafik polisi geliyor arabayı çekmeyince ceza yazıyor."

Tırcılar araçlarında yatıp araçlarında yemek zorunda kalıyor. Su, tuvalet ve elektriğin bulunmadığı mahrumiyet bölgesinde yaşam mücadelesi veriyorlar.

"KALP AMELİYATI OLDUM, İLACIM YOK"

Sürücülerden biri sağlık durumunun ciddiyetine işaret etti: "Ben şu anda kalp ameliyatı oldum. İlaç yok, yatak yeri yok, hiçbir şey yok."

Liman kapısı önündeki tırcılar acil çözüm talep ediyor.