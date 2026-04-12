İran'dan 'Hürmüz' açıklaması: Ateşkes ihlali sayıp ağır cezalandıracağız

İran, Hürmüz Boğazı’na askeri gemilerin yaklaşmasını ateşkes ihlali sayacağını duyurdu; ABD’nin mayın temizleme hazırlığı açıklaması sonrası tansiyon yükseldi.

İran, askeri gemilerin herhangi bir amaçla Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasının ateşkes ihlali kabul edileceğini bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'na ilişkin ifadeleri üzerine yazılı açıklama (59 numaralı bildiri) yaptı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran’ın kontrolü altında bulunduğu ve "belirli düzenlemelere uygun olarak sivil gemilerin zararsız geçişine açık olduğu” belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir gerekçe veya bahane ile Hürmüz Boğazı'na yaklaşmayı amaçlayan herhangi bir askeri gemi, ateşkes ihlali kabul edilecek ve ağır şekilde cezalandırılacaktır."

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda 'mayın temizleme görevine’ başladığını duyurmuştu.

ABD ordusu açıklamasında, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." ifadesine yer verilmişti.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı’na girdiği iddialarını yalanlamış, boğazdaki geçişlerin tamamen İran Silahlı Kuvvetlerinin denetiminde olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

