İran'dan Hürmüz açıklaması: Tek rota var!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, boğazdan geçiş yapacak tüm uluslararası gemiler için tek geçerli rotanın Tahran yönetimi tarafından ilan edilen güzergah olduğunu duyurdu. İran basınına yansıyan askeri bildiride, bölgedeki seyrüsefer trafiğine yönelik çok sert ve net uyarılarda bulunuldu.

"BAŞKA MERCİLERİN İLAN ETTİĞİ GÜZERGAHLAR KABUL EDİLEMEZ VE TEHLİKELİDİR"

Devrim Muhafızları Donanması tarafından yapılan resmi açıklamada, İran'ın onayı ve bilgisi dışında boğaz için alternatif rotalar belirlemeye çalışan uluslararası aktörlere rest çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran ile koordinasyon sağlanmadan, bazı merciler tarafından gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi için yeni bir güzergah açıklandı. Bu durum bizim açımızdan kesinlikle kabul edilemez ve tamamen tehlikelidir. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için izin verilen tek güzergah, İran İslam Cumhuriyeti tarafından belirtilen koridorlardır."

16. KANAL ÜZERİNDEN KOORDİNASYON ŞARTI: "İHLAL EDENE MÜDAHALE EDİLECEK"

Askeri uyarının devamında, bölgeyi kullanacak olan tüm küresel kargo gemileri, petrol tankerleri ve askeri unsurlar için uymaları gereken telsiz prosedürü ilan edildi. Koordinasyon dışı hareket eden gemilere karşı güç kullanılacağı sinyali verilerek şu tavsiyelerde bulunuldu:

Trafik Engellenecek: Açıklanan resmi güzergahlar dışındaki her türlü gemi trafiğinin kesinlikle önleneceği ve buna yönelik tedbirlerin en üst düzeyde alınacağı vurgulandı.

Telsiz Şartı: Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tüm deniz araçlarının, İran Devrim Muhafızları Donanması ile denizcilikte uluslararası acil durum ve çağrı frekansı olan 16’ncı Kanal (Channel 16) üzerinden mutlak surette koordinasyon kurması istendi.

Yasal ve Askeri İşlem: Bu kuralları ve telsiz onayını ihlal ederek boğaza girmeye teşebbüs eden gemilerle ilgili sahada "gerekli askeri ve hukuki işlemlerin" kararlılıkla uygulanacağı açıklandı.

Uluslararası deniz hukuku ve enerji piyasaları, İran'ın bu tek taraflı hamlesinin ardından küresel petrol arzında yeni bir lojistik kriz yaşanıp yaşanmayacağını endişeyle takip etmeye başladı.