İran'dan Hürmüz Boğazı kararı: 'Dost' ülkelere özel ayrıcalık tanınacak

Büyükelçi Fazli, bu yeni mali uygulamada başta Çin olmak üzere İran'ın "dost" olarak nitelendirdiği ülkelere özel ayrıcalıklar ve esneklikler tanınacağını ilan etti.

ABD İLE İMZALANAN "60 GÜNLÜK ÜCRETSİZ GEÇİŞ" SÜRESİ DOLUYOR

Geçen ay İran ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında bölgedeki sıcak çatışmaları durdurmak amacıyla ilk uzlaşı sağlanmıştı. Bu geçici anlaşma kapsamında, ticari gemilerin gerilimi azaltmak adına 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan ücretsiz geçmesi öngörülmüştü.

ABD Muafiyet İstiyor: Kalıcı bir uzlaşı için müzakereler arka planda devam ederken, ABD yönetimi nihai bir anlaşma kapsamında İran'ın uluslararası ticaret gemilerinden herhangi bir geçiş ücreti veya bedel almasına kesinlikle izin verilmeyeceğini savunuyor.

İran Geri Adım Atmıyor: ABD'nin baskısına rağmen Tahran yönetimi, 60 günlük geçici sürenin ardından boğazın kontrolünü mali ve lojistik olarak tamamen eline almaya kararlı görünüyor.

"GEÇİŞ VERGİSİ DEĞİL, HİZMET BEDELİ"

Hürmüz Boğazı'nın kendi kara sularının yasal bir parçası olduğunu hatırlatan Büyükelçi Fazli, alınacak paranın yasal statüsünü şu sözlerle netleştirdi:

"Bu Bir Vergi Değildir:" “Alınacak ücretler kesinlikle bir 'geçiş vergisi' (toll) olarak nitelendirilemez. Bu tamamen bir 'hizmet bedeli'dir. Bu düzenleme; Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin garanti altına alınması, gemilerin geçişlerinin denetlenmesi ve yoğun deniz trafiğinin yaratacağı çevresel sonuçlarla mücadele edilmesini kapsayacaktır.”

UMMAN İLE ORTAK KOMİTE KURULDU: KARARLAR ORTAK ALINACAK

İran’ın resmi yayın organlarından NourNews ajansının aktardığı detaylara göre, Hürmüz Boğazı'na yönelik bu radikal kararlar tek taraflı uygulanmayacak. Boğazın diğer yakasında yer alan Umman ile tam bir iş birliği ve ortaklık içinde hareket ediliyor. İki ülke, stratejik su yolunun sevk, idare ve yeni mali tarife yönetimini belirlemek üzere resmi bir ortak komite kurdu.

Çin ve dost ülkelere uygulanacak indirimlerin ve ücret seviyelerinin bu komite üzerinden esnetileceği belirtilirken, bu hamlenin Washington-Pekin hattındaki küresel enerji rekabetini nasıl etkileyeceği ise merak konusu.