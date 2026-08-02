İran'dan Hürmüz Boğazı resti! "Anlaşma yapıldı" iddialarına yalanlama

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İranlı müzakere heyetine yakın ve ismi açıklanmayan bir kaynak Hürmüz Boğazı’na ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İsmi açıklanmayan kaynak, Hürmüz Boğazı’nın gemi geçişlerine açıldığı yönündeki anlaşma iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve bu konuda herhangi bir anlaşma yapılmadığını ifade etti.

Askeri kaynaktan net mesaj: "ABD'nin düşmanca eylemleri sürdüğü sürece kapalı kalacak"

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan ismi açıklanmayan bir askeri kaynak da dikkat çeken mesajlar verdi. Askeri kaynak; ABD'nin "düşmanca" eylemleri sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını bildirdi.

Kaynak ayrıca, gemilerin yalnızca ilan edilen rota üzerinden ve Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin izniyle geçiş yapabileceğini belirtti.