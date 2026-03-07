İran’dan İsrail halkına İbranice mesaj: "Hükümet sizi canlı kalkan olarak kullanıyor"

İran’ın “Gerçek Vaat 4” operasyonunun sözcüsü, İsrail halkına yönelik İbranice bir mesaj yayımladı. Mesajda İsrail hükümetinin vatandaşlarını “canlı kalkan olarak kullandığı” ifade edildi.

Sözcü açıklamasında, İsrail’de yaşanan saldırılar sırasında halkın yalnız bırakıldığını belirtti:

“Ateş altındayken ve geceyi gündüzü ayırt etmekte zorlanırken, politikacılar, devlet adamları, askerler ve güvenlik kurumları nerede?”

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

“Oluşan sessizlik sarmalı, işgalci rejimin çöküşünü ve yıkılışını fark etmemeniz için zihninize hakim olan mali oligarşi, silah üreticileri, medya ve gazetecilerin bir sonucudur.”