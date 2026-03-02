İran'dan İsrail'e 11. dalga: 48 saatte 12 günlük savaşın rekoru kırıldı

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, “Vaat Sadakat-4 Operasyonu’nun 11. Dalgası”nın, İran’a yönelik saldırıların üçüncü gününde gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklama şu şekilde:

“Vaat Sadakat-4 Operasyonu'nun 11. Dalgası, düşmanların sevgili vatanımıza yönelik saldırılarının üçüncü gününde, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Deniz ve Uzay-Hava Kuvvetleri unsurlarınca, Amerikan-Siyonist askeri hedeflerine karşı karmaşık, geniş kapsamlı ve yoğun bir eylem olarak gerçekleştirildi.

Basra Körfezi bölgesindeki Amerikan istihbarat merkezleri ve askeri lojistik depoları, Birüssebi'deki (Beer Sheva) Siyonist rejim ordusuna ait iletişim sanayi kompleksi ile işgal altındaki topraklarda Tel Aviv, Batı Kudüs ve Celil bölgelerinde bulunan 20'den fazla nokta, İran'a ait füzeler ve insansız hava araçlarınca hedef alındı ve vuruldu.

12 GÜNLÜK SAVAŞIN TAMAMINI AŞAN YENİ BİR REKOR

Savaşın başından bu yana İran Silahlı Kuvvetleri'nin cesur evlatları, Amerika ve Siyonist rejime ait 60 stratejik hedef ile 500 askeri noktaya saldırarak, 700'den fazla insansız hava aracı ve yüzlerce füze fırlatarak ve düşmanların önleme çabalarını boşa çıkararak, sadece son 48 saat içinde, saldırgan düşmanlarla savaşta 12 günlük savaşın tamamını aşan yeni bir rekora imza attılar.

İRAN'IN ASKERİ EYLEMLERİNİN KAPSAMI GENİŞLEYECEKTİR

Amerikan ordusu ve Siyonist rejimin, hastanelere, okullara, radyo-televizyon kurumuna ve sivil merkezlere yönelik vahşi saldırılarında masum İran vatandaşlarına karşı gerçekleştirdiği barbarca ve terörist eylemler, İran Silahlı Kuvvetleri'nin düşmanlara karşı topyekun savaş yürütme iradesini daha da güçlendirmekte ve İran'ın askeri eylemlerinin kapsamını genişletecektir.”