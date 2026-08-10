İran’dan ‘Mekke Anlaşması’ açıklaması: ‘ABD’ye güvenemeyeceklerini gösteren bir işaret’

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında gündeme gelen Mekke Anlaşması’na ilişkin Tahran'ın resmi pozisyonunu paylaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran’dan ‘Mekke Anlaşması’ açıklaması: ‘ABD’ye güvenemeyeceklerini gösteren bir işaret’
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 Sürecin bölge ülkelerinin güvenlik algısındaki dönüşümü ortaya koyduğunu belirten Bekayi, ABD’ye olan güvenin sarsılmasıyla bölgesel aktörlerin öz kaynaklarına ve özgün güvenlik modellerine yöneldiğini vurguladı.

"Güvenlik satılan bir meta değildir"

Bölge ülkelerinin son yıllardaki gelişmelerden ders çıkardığına dikkat çeken Sözcü Bekayi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu gelişmenin, bölge ülkelerinin algısındaki değişimi gösterdiğini söyleyebiliriz. Bölge ülkeleri, son birkaç yıldaki gelişmeleri dikkate alarak güvenliğin aracılardan satın alınabilecek bir meta olmadığını anladı. Yabancı ülkeler, Gazze'deki soykırımın ardından istikrar açısından en büyük tehdidin İsrail rejimi olduğu sonucuna vardı. 'Büyük İsrail' şeklindeki hayali proje ve ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteği, Washington'ın güvenlik sağlama iddiasına güvenilemeyeceğini gösterdi. Düşmanı ve tehdidi doğru tanımlayan her plan güvenliği güçlendirir."

"İran'a karşı olduğunu düşünmemiz için neden yok"

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki diplomasi trafiğinden haberdar olduklarını dile getiren Bekayi, anlaşmanın Tahran için bir tehdit oluşturmadığını ifade etti:

"Üç komşu ülke konusunda endişe duymamız ve bu anlaşmanın İran'a karşı olduğunu düşünmemiz için bir neden bulunmuyor. Bu ülkelerle aramızda derin dinî ve medeniyet bağları vardır. İran'ın Pakistan ve Türkiye ile dostluk ilişkilerinin geçmişi oldukça eskidir. Bu gelişme, bölge ülkelerinin farklı bir yöntemi denemeye yöneldiklerini gösteren önemli bir işarettir."

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