İran'dan sert açıklama! "ABD'ye destek veren her yeri vuracağız"

Bölgede karşılıklı füze ve hava saldırılarıyla tırmanan gerilim, yapılan bu son açıklamayla çok daha tehlikeli bir boyuta ulaştı.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİN KAYNAĞI MEŞRU HEDEFTİR"

İran devlet televizyonu tarafından acil koduyla yayımlanan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı açıklamasında şu sert ifadelere yer verildi: "ABD ordusunun İran’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırgan eylemlerine verilecek her türlü desteğin kaynağı, silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi olacaktır."

Bu hamle, bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan veya lojistik destek sağlayan çevre ülkeler için açık bir askeri uyarı olarak yorumlandı.

BÖLGEDE KARŞILIKLI DARBE DALGASI YAŞANMIŞTI

Savaş çemberine alan hareketlilik, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) açıklamasıyla başlamıştı. CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik daha önceki saldırılarına misilleme olarak, boğaz yakınlarında konuşlu 80'den fazla İran askeri hedefin Amerikan güçlerince vurulduğunu duyurmuştu.

Bu saldırının hemen ardından karşı hamle yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu ise, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik gerçekleştirdiği bu operasyonlara misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt sınırları içinde yer alan 85 Amerikan askeri tesisini füze ve kamikaze İHA'larla güçlü bir şekilde vurduğunu açıklamıştı. Hatemu'l Enbiya'dan gelen son çıkış, İran'ın askeri operasyon sahasını genişletebileceğinin sinyali olarak değerlendiriliyor.