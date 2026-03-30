İran'dan Trump'a Hark Adası yanıtı: "Cehennemden kimse evine geri dönmez."

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Trump’ın Hark Adası’na yönelik operasyon sinyaline, "Trump yalnızca asker gönderme kararı alabilir ancak askerlerin geri dönüşleri ile ilgili karar ona ait olmaz. Çünkü cehennemden kimse evine geri dönmez" diyerek yanıt verdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD'nin Hark Adası'na çıkarma hazırlıkları hakkında, "Trump yalnızca asker gönderme kararı alabilir ancak askerlerin geri dönüşleri ile ilgili karar ona ait olmaz" dedi.

Arif, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Trump yalnızca (Hark adasına) asker gönderme kararı alabilir ancak askerlerin geri dönüşleri ile ilgili karar ona ait olmaz. Çünkü cehennemden kimse evine geri dönmez."

ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times (FT) gazetesine verdiği röportajda, İran'ın petrolünü "alma" isteğini dile getirerek, ülkenin ana ihracat merkezi Hark Adası'nın ele geçirilmesinin askeri seçenekler arasında olduğunu belirtmişti.

