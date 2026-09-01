İran'dan Trump'ın "Çöktüler" iddiasına 2 milyar dolarlık rest! "Dövizimiz fazlasıyla var"

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ekonomisinin tamamen çöktüğü ve döviz rezervlerinin tükendiği yönündeki iddialarına sert bir dille karşı çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran'dan Trump'ın "Çöktüler" iddiasına 2 milyar dolarlık rest! "Dövizimiz fazlasıyla var"
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Başkent Tahran'da düzenlenen 36. İslami Bankacılık Konferansı'nda konuşan Himmeti, zorlu ambargo şartlarına rağmen finansal sistemin işlerliğini koruduğunu vurgulayarak doğrudan Trump'a seslendi ve "İran'ın dövizi var ve hem de fazlasıyla yeterli" ifadelerini kullandı.

İÇ REZERVLER VE AÇIKLANAMAYAN STRATEJİK KAYNAKLAR DEVREDE

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, ABD yönetiminin devreye soktuğu kapsamlı yaptırım ve ekonomik kuşatmanın boyutuna dikkat çeken Himmeti, halkın temel ihtiyaçları ile sanayi çarklarının dönmesi için gereken döviz akışının kesintisiz sürdüğünü kaydetti. Ülkenin güçlü iç rezervlerinin bulunduğunu hatırlatan Merkez Bankası Başkanı, stratejik nedenlerle ayrıntıları paylaşılamayan farklı kaynakların da ellerinde hazır tutulduğunu ve çöküş senaryolarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

KURDAKİ SIÇRAMA EKONOMİK DEĞİL PSİKOLOJİK BASKIDAN KAYNAKLANIYOR

Düşmanlarının her hafta yeni bir yaptırım paketi açıkladığını ancak sistemin dinamizmini kaybetmediğini savunan Himmeti, piyasayı dengelemek adına anında 2 milyar dolara kadar döviz arzı sağlayabileceklerini duyurdu. Döviz kurlarındaki yukarı yönlü dalgalanmanın kısa sürede durulacağını belirten Himmeti, yaşanan fiyat hareketlerinin ekonomik temellerden ziyade oluşturulan panik ve psikolojik havadan kaynaklandığını ifade etti. Savaş ortamı ve hasar gören altyapıların yarattığı istihdam kaybına da değinen Merkez Bankası Başkanı, bu süreçte önceliğin küçük ve orta ölçekli üreticilerin finansmanına verildiğini aktardı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Tahran yönetimini hedef alarak İran'ın iflas etmiş bir devlet durumuna düştüğünü öne sürmüştü. Trump açıklamasında, "Donanmaları kalmadı, hava kuvvetleri yok, dövizleri bitti; artık askerlerine ve polislerine dahi maaş ödeyemeyecek durumdalar" diyerek ülkenin ekonomik çöküş yaşadığını iddia etmişti.

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