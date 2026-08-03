İran'dan Ukrayna'ya Hazar Denizi misillemesi sinyali! "Ne gerekiyorsa yapacağız"

Bekayi; Hazar Denizi'nde İran gemisine yönelik saldırıdan Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma, ara buluculuk çalışmalarından bölgesel güvenlik risklerine kadar birçok konuda resmi açıklamaları aktardı.

"Zelenskiy'nin açıklamaları saldırının kasıtlı olduğunu gösteriyor"

Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiye düzenlediği saldırıya değinen Bekayi, Ukraynalı yetkililerin olayın kasıtlı olmadığını savunduklarını ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin farklı yönde ifadeler kullandığını söyledi.

Bekayi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ukraynalı yetkililer, Erakçi ile doğrudan temaslarında ve gönderdikleri mesajlarda bu eylemin kasıtsız olduğunu vurguladılar, ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bu saldırının kasıtlı olduğunu göstermektedir. Ukrayna'yı hesap verebilir kılmak ve böyle bir hatanın Ukrayna tarafından bir daha yaşanmamasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız."

Ukrayna ile bağlantılı gruplar için "Endişe verici" uyarısı

Iraklı yetkililerin Ukrayna ile bağlantılı yıkıcı gruplara dair açıklamalarına atıfta bulunan Bekayi, durumun bölge güvenliği açısından tehlikesine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bu endişe vericidir. Başka bir bölgede dört yıllık bir çatışmanın içinde olan ve dikkat çekmek ve destek sağlamak için olağandışı eylemlerde bulunma geçmişi olan bir tarafın, şimdi bölgemizde sahte bayrak operasyonları (provokasyon) yapmak istemesi, bölgemiz için uyarıcıdır. Irak'taki her türlü güvensizlik - ister Irak'a ister komşu ülkelere karşı olsun - bölge güvenliğine yönelik yansımaları olabilir."

Hürmüz Boğazı ve Müzakere açıklaması

Umman ile yapılan görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişlerini sağlamak amacıyla yeni ve geçici bir güzergah belirlemeye yönelik olduğunu belirten Bekayi, ABD ile bir müzakere yürütülmediğini vurguladı. Bekayi, "ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak" dedi.

Ara buluculuk rolünde Pakistan ve Katar öne çıkıyor

Bölgedeki diplomasi trafiğine de değinen Bekayi, mevcut durumda ana ara bulucu ülkenin Pakistan olduğunu, Katar'ın ise ara buluculuk çalışmalarına destek verdiğini ifade etti.

Çin'in bölgedeki çatışma ve güvensizliğin artmasından endişe duyduğunu bildiren Bekayi, Çin'in durumun daha fazla kötüleşmemesi için çaba gösterdiğini aktardı.