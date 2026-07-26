İran'dan Ukrayna'ya sert yanıt! "Cevapsız kalmayacağız"

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiye saldırı düzenlediğini duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran'dan Ukrayna'ya sert yanıt! "Cevapsız kalmayacağız"
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Saldırıda bir denizcinin hayatını kaybettiğini belirten Nikzad, Ukrayna'nın bu eyleminin kesinlikle cevapsız kalmayacağını açıkladı.

"ÜLKEMİZE YÖNELİK SALDIRILARIN KAYNAĞI MEŞRU HEDEFİMİZDİR"

Çevrim içi düzenlenen Meclis oturumunda konuşan İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, yaşanan olayla ilgili sert ifadeler kullandı. Ülkesinin meşru müdafaa hakkını vurgulayan ve saldırının kaynağını açık hedef gösteren Nikzad, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İran meşru müdafaa hakkını her zaman kullanacaktır. Ülkemize yönelik saldırıların kaynağı, silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi olacaktır. Ukrayna'nın düşüncesizce eylemi cevapsız kalmayacak."

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