İran'dan yeni Delhi'de ABD ve İsrail'e gövde gösterisi: "Savaşın kazananı biziz!"

Zirveye katılan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, son askeri çatışmaların ardından ittifak üyesi ülkelerin İran’a bakışının tamamen değiştiğini belirterek, komşusu Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik çok ağır suçlamalarda bulundu.

BRICS ÜLKELERİ İRAN'I SAVAŞIN GALİBİ OLARAK GÖRÜYOR

Yeni Delhi’de cuma günü kameraların karşısına geçen İranlı Bakan, ABD ve İsrail’in hava saldırılarının başarısızlığa uğradığını ve bu durumun küresel güç dengesinde Tahran'ın elini güçlendirdiğini savundu. BRICS üyesi ülkelerin sahada oluşan yeni gerçekliği kabul ettiğini söyleyen Erakçi şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tüm ülkeler İran’ın savaşın kazananı olduğunu, düşmanlarının hedeflerine ulaşmasını engellediğini ve kendi iradesini dayatarak yeni bir konum elde ettiğini kabul ediyor. Tahran, bölgede küresel süper güçlere tek başına karşı koyabilen dirençli bir aktör olduğunu kanıtlamıştır. Savaş sonrası oluşan bu askeri ve siyasi gerçeklikler artık herkes tarafından dikkate alınmak zorundadır."

BAE'NİN İSRAİL İLE İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI BELGELENDİ

Dışişleri Bakanı Erakçi’nin gündeme bomba gibi düşen bir diğer çıkışı ise Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik oldu. Savaş sürecinde Abu Dabi yönetiminin ABD ve İsrail ile ortak hareket ettiğine dair ellerinde somut istihbarat bilgileri ve belgeler olduğunu açıklayan Erakçi, adeta rest çekti. İran’ın bu ihanete rağmen itidalli davrandığını öne süren Bakan, çatışmalar sırasında sadece BAE topraklarında konuşlu olan ABD askeri hedeflerini vurduklarını hatırlattı.

Erakçi, Abu Dabi'yi sert bir dille uyararak, BAE’nin arkasındaki İsrail ve ABD gücüne güvenerek hareket etmemesi gerektiğini söyledi. Aslında BRICS içindeki birlik ve dayanışma ruhunu korumak adına bu krizleri zirve gündemine taşımak istemediklerini belirten Erakçi, BAE temsilcisinin ikili meseleleri tartışmaya açması üzerine Tahran’ın bu acı gerçekleri uluslararası platformda deşifre etmek zorunda kaldığını vurguladı. İranlı Bakan, bir gün önce yaptığı açıklamada da BAE’nin İran topraklarına yönelik saldırılara doğrudan lojistik destek verdiğini iddia ederek, "İsrail işbirlikçileri er ya da geç hesap verecek" tehdidinde bulunmuştu.