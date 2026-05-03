İran'ın dev tankeri ABD ablukasını deldi: Kritik gelişme!

National Iranian Tanker Company (NITC) filosuna ait "HUGE" isimli dev ham petrol tankeri (VLCC), ABD’nin bölgede uyguladığı deniz ablukasını aşarak Uzak Doğu sularına ulaşmayı başardı.

1 milyon 900 bin varili aşkın ham petrol taşıyan geminin rotası ve stratejik hamleleri uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.

GİZLİ ROTA VE TEKNİK AYRINTILAR

Fars Haber Ajansı tarafından paylaşılan verilere göre, yaklaşık 220 milyon dolar değerindeki yüküyle seyreden tanker, izlenmesini zorlaştırmak amacıyla kritik manevralar yaptı. Uluslararası seyir verileri, geminin en son Sri Lanka açıklarında görüldüğünü, ancak 20 Mart 2026 itibarıyla otomatik tanımlama sistemini (AIS) kapatarak radar takibinden çıktığını ortaya koydu. Tankerin bu süreçte Endonezya’daki Lombok Boğazı’nı kullanarak Riau Takımadaları yönünde ilerlediği ve hedeflenen bölgeye ulaştığı ifade edildi.

ABD’NİN DENİZ ABLUKASI VE HÜRMÜZ KRİZİ

Bölgedeki gerilim, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıların ardından tırmanışa geçmiş, İran Devrim Muhafızları Ordusu ise 2 Mart tarihinde Hürmüz Boğazı geçişlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.

Diplomatik kanalların tıkanması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’da yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı’na yönelik abluka sürecini başlatacaklarını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan itibarıyla İran limanlarına giriş-çıkış yapan tüm ticari gemilere yönelik kapsamlı bir deniz ablukası uygulanacağını resmen ilan etmişti. "HUGE" tankerinin bu ablukayı aşması, bölgedeki askeri ve ekonomik güç dengeleri açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

