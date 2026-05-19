İran'ın şartları belli oldu: Tahran'dan Washington'a net rest

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bölgeyi topyekun bir savaşın eşiğinden döndürmek adına ABD’ye ilettikleri kapsamlı barış teklifinin tüm detaylarını anlattı.

İRAN'IN ABD’YE SUNDUĞU BARIŞ TEKLİFİNİN ŞARTLARI

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Washington’a iletilen resmi metnin kırmızı çizgilerini ve ABD'den talep edilen stratejik hamleleri şu şekilde sıraladı:

Askeri Çekilme Talebi: ABD Silahlı Kuvvetleri'nin İran sınırları çevresinde konuşlu bulunan tüm askeri üs ve güçlerini derhal geri çekmesi isteniyor.

Yaptırım ve BMGK Kararlarının İptali: İran'a yönelik uygulanan tüm tek taraflı ekonomik yaptırımların kaldırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından Tahran aleyhine alınan tüm kararların tamamen iptal edilmesi şart koşuluyor.

Bölgesel Ateşkes: Lübnan da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki tüm cephelerde savaşın ve askeri çatışmaların tamamen sona erdirilmesi talep ediliyor.

Ablukanın Kaldırılması ve Tazminat: ABD’nin uyguladığı deniz ablukasına son verilmesi, Batı bankalarında dondurulan İran mal varlıklarının eksiksiz iadesi ve bugüne kadar yaptırımların İran ekonomisinde yol açtığı finansal zararların ABD tarafından tazmin edilmesi isteniyor.

Nükleer Kırmızı Çizgi: Garibabadi, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da bugün açık destek verdiği uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma ilkelerinin, müzakerelerin en temel ve esnetilemez maddesi olduğunu meclis komisyonuna kararlılıkla deklare etti.