İran'ın şartları belli oldu: Tahran'dan Washington'a net rest

ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri operasyon emrini son anda ertelemesiyle gözlerin çevrildiği Tahran-Washington hattında diplomatik satranç hız kazandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran'ın şartları belli oldu: Tahran'dan Washington'a net rest
Yayınlanma:

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bölgeyi topyekun bir savaşın eşiğinden döndürmek adına ABD’ye ilettikleri kapsamlı barış teklifinin tüm detaylarını anlattı.

 İRAN'IN ABD’YE SUNDUĞU BARIŞ TEKLİFİNİN ŞARTLARI

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Washington’a iletilen resmi metnin kırmızı çizgilerini ve ABD'den talep edilen stratejik hamleleri şu şekilde sıraladı:

Askeri Çekilme Talebi: ABD Silahlı Kuvvetleri'nin İran sınırları çevresinde konuşlu bulunan tüm askeri üs ve güçlerini derhal geri çekmesi isteniyor.

Yaptırım ve BMGK Kararlarının İptali: İran'a yönelik uygulanan tüm tek taraflı ekonomik yaptırımların kaldırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından Tahran aleyhine alınan tüm kararların tamamen iptal edilmesi şart koşuluyor.

Bölgesel Ateşkes: Lübnan da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki tüm cephelerde savaşın ve askeri çatışmaların tamamen sona erdirilmesi talep ediliyor.

Ablukanın Kaldırılması ve Tazminat: ABD’nin uyguladığı deniz ablukasına son verilmesi, Batı bankalarında dondurulan İran mal varlıklarının eksiksiz iadesi ve bugüne kadar yaptırımların İran ekonomisinde yol açtığı finansal zararların ABD tarafından tazmin edilmesi isteniyor.

Nükleer Kırmızı Çizgi: Garibabadi, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da bugün açık destek verdiği uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma ilkelerinin, müzakerelerin en temel ve esnetilemez maddesi olduğunu meclis komisyonuna kararlılıkla deklare etti.

İstanbul'da antiemperyalist zirve: Perinçek yeni dünya düzeninin haritasını çizdi!İstanbul'da antiemperyalist zirve: Perinçek yeni dünya düzeninin haritasını çizdi!Gündem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

iran abd
Günün Manşetleri
İletişim Başkanlığı düğmeye bastı!
İran'ın şartları belli oldu
Perinçek yeni dünya düzeninin haritasını çizdi!
Sosyal medyada yaş kısıtlaması başlıyor
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Marketlerde yeni dönem resmen başladı!
Türk Altın: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun
Trump 'Vuracağız' demişti, Pezeşkiyan meydan okudu
İstanbul merkezli 3 ilde düğmeye basıldı
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Marketlerde yeni dönem resmen başladı! Marketlerde yeni dönem resmen başladı!
19 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin Ve LPG litre fiyatı ne kadar? 19 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin Ve LPG litre fiyatı ne kadar?