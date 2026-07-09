İranlı Bakan açıkladı! İran'ın şehit lideri Hamaney Türkiye için bakın ne emretmiş

Bakan Sarraf, şehit lider Ayetullah Ali Hamaney’in Türkiye ile ilişkileri güçlendirme yönünde kesin talimatı olduğunu açıklarken; Rektör Agamiri ise Türkiye, Rusya, Çin ve İran ittifakının kurulmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

ŞEHİT AYETULLAH HAMANEY'DEN TÜRKİYE TALİMATI

İran Bilim Bakanı Doktor Hüseyin Simai Sarraf, İslam Devrimi Lideri Şehit Ayetullah Ali Hamaney'in Türkiye'ye yönelik stratejik talimatını Ulusal Kanal'da açıkladı. Bakan Sarraf, "Şehit devrim liderimiz, İran-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesinin İran İslam Cumhuriyeti'nin sürekli politikası olması talimatını vermişti" ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki bağların derinliğine dikkat çeken Sarraf, ilişkilerin tarihsel, kültürel ve dini bir geçmişe sahip olmasının yanı sıra aynı zamanda duygusal bir nitelik taşıdığını belirtti.

İLİŞKİLERİ GENİŞLETME VE DERİNLEŞTİRME KAPASİTESİ MEVCUT

İran ve Türkiye'yi "bölgenin iki güçlü ülkesi" olarak tanımlayan Bilim Bakanı Sarraf, her iki ülkenin daha fazla iş birliği yapması için zeminin her zaman hazır olduğunu ifade etti. Mevcut ilişkilerin seviyesinin oldukça iyi olduğunu kaydeden Bakan Sarraf, buna rağmen iki ülke arasındaki bağları genişletme ve derinleştirme kapasitesinin hâlâ mevcut olduğunu vurguladı. Sevgili liderlerinin yasını tuttuklarını ve büyük bir keder içinde olduklarını belirten Sarraf, hep birlikte tek safta onun ideallerini mutlaka takip edeceklerini söyledi. Bakan Sarraf ayrıca, bu zor günlerde kendileriyle birlikte olan ve içten dayanışma gösteren aziz Türk halkına şükranlarını sundu.

REKTÖR AGAMİRİ: TÜRKİYE, RUSYA, ÇİN VE İRAN İTTİFAKI MUTLAKA KURULMALI

ABD ve İsrail Savaşı sırasında saldırıya uğrayan, İran'ın en büyük ikinci üniversitesi konumundaki Şehit Beheşti Üniversitesi'nin Rektörü Mahmut Rıza Agamiri, aralarında Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu'nun da bulunduğu gazetecileri ağırladı. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu'nun, Türkiye, Rusya, Çin ve İran ittifakının son dönemde Türkiye'de hükümet çevrelerinde konuşulmaya başlandığını hatırlatarak yönelttiği soru üzerine Rektör Agamiri, bu ittifakın kesinlikle kurulması gerektiğini ifade etti.

Savaşı kazandıklarını ilan eden Agamiri, "Artık bölge ülkeleri de ABD'ye bizim gibi yanıt vermeli. Bölge ülkeleri bir ve beraber olursa barış daha da sağlamlaşacaktır" dedi. Çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasının hayati önem taşıdığını belirten Rektör, BRICS ve Şiö gibi örgütlerin geliştirilmesi gerektiğini, aksi takdirde bugün yaşanan süreçlere benzer süreçlerin yeniden yaşanacağını sözlerine ekledi.

YUNANİSTAN VE İSRAİL'İN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMASINDAN ENDİŞELİYİZ

Bölgesel tehditlere de değinen Şehit Beheşti Üniversitesi Rektörü Mahmut Rıza Agamiri, şimdilerde Yunanistan ve İsrail'in iş birliği yaparak Türkiye'yi hedef almaya çalıştığını gördüklerini ve bundan ciddi endişe duyduklarını dile getirdi. Agamiri, bu tehditler karşısında Türkiye, Rusya, Çin ve İran arasında kurulacak ittifakların "hayati" bir nitelik taşıdığını vurguladı.

TAHRAN'DAN ANKARA'YA RESMİ NOTA: TRUMP DAVETİ İYİ KOMŞULUKLA BAĞDAŞMIYOR

Gelişmelerin diplomatik boyutunda ise ön sayfada yer alan bilgilere göre Tahran'dan Ankara'ya önemli bir mesaj iletildi. Tasnim Haber Ajansı'na konuşan üst düzey bir siyasi kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'de ağırlanması nedeniyle Tahran yönetiminin resmi kanallardan Ankara'ya güçlü hoşnutsuzluğunu bildirdiğini ifade etti. İranlı yetkili, savaşın sorumlularından biri olan Donald Trump'ın davet edilmesinin, iyi komşuluk ilkeleri ve iki Müslüman ülke arasındaki dostane ilişkilerle bağdaşmadığının altını çizdi.