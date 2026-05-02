İranlı Bakan Salihi'den "Trump Boğazı" açıklamasına yanıt: Küstahlıklar sahibine geri döner

Ulusal Fars Körfezi Günü kapsamında bölgeyi ziyaret eden İran İrşad ve Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salihi, Hürmüz Boğazı’nı "Trump Boğazı" olarak adlandıran ABD Başkanı Donald Trump’a yanıt verdi.

İranlı Bakan Salihi'den "Trump Boğazı" açıklamasına yanıt: Küstahlıklar sahibine geri döner
Ulusal Fars Körfezi Günü kapsamında bölgeyi ziyaret eden İran İrşad ve Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salihi "Hürmüz Boğazı"nı "Trump Boğazı" olarak adlandıran ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi.

Salihi, saldırgan ve alaycı tutumlar ne kadar yoğunlaşırsa, doğal olarak o kadar çok sahibine geri döneceğini ifade eden Salihi, şu ifadeleri kullandı:

"İran milleti, küstahlıkların onu yolundan şaşırtmayacağını kanıtlamıştır. Küstahlıklar ne kadar yoğun ve alaycı olursa, doğal olarak o kadar çok sahibine geri döner.

Tarihte, İran'ın toprağına ve suyuna göz dikmek isteyen nice Trump benzerleri olmuştur, ancak denizin dalgaları onları kendi içinde boğmuştur."

