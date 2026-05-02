İranlı Bakan’dan Minab ziyareti: "İran milleti bu okulun tüm şehitleriyle gurur duymaktadır"

İran Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salihi, Minab'taki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'nu ziyaret etti. Salihi, "Okumaya gelen ve ailelerinin gelecekleri için birçok hayal ve umut besledikleri çocuklar, bu mekanda mazlumca can verdiler" dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İran Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salihi, Minab’taki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'nu ziyaret etti. Gazetecilere yaptığı açıklamada, "Okumaya gelen ve ailelerinin gelecekleri için birçok hayal ve umut besledikleri çocuklar, bu mekanda mazlumca can verdiler" dedi.

Bakan Salihi, saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin İran'ın hem bugünkü hem de gelecek nesilleri için ebedi birer öğretmen ve rehber olacağını vurgulayan Salihi, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İran milleti bu okulun tüm şehitleriyle gurur duymakta ve onları İran'ın mazlumiyetinin haklılığının bir belgesi olarak görmektedir; sonsuza dek kalıcı ve ölümsüz olacak bir belge" 

'İRAN'IN EN DEĞERLİ ŞEHİTLERİ'

Salihi, "Şecere-i Tayyibe Okulu, İran'ın en değerli şehitlerinin katledildiği yerdir ve Kerbelâ ziyaretinde bulunan herkes şahitlik eder ki, bu mekanda bulunmanın manevi hissi, Kerbelâ ziyaretinin havasına benzemektedir" açıklamasında bulundu.

Salihi'nin Minab'taki okulu ziyareti sırasında bazı sanatçılar, performanslar sergileyerek Amerika ve İsrail'in saldırısında yaşananları yeniden canlandırdılar.

NE OLMUŞTU?

28 Şubat 2026 tarihinde Minab şehrinde, Şecere-i Tayyibe İlkokulu ABD tarafından hedef alındı. Yaşları 7 ile 12 arasında değişen 168 öğrenci düzenlenen saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

