İranlı dört diplomat Lübnan’da hayatını kaybetti

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi Başkanı ve BM Genel Kurulu Başkanına gönderdiği acil mektupta, 8 Mart 2026 Pazar günü sabahın erken saatlerinde İsrail’in Beyrut’taki Ramada Oteli’ne kasıtlı bir saldırı düzenlediğini ve bu saldırı sonucunda İran’ın dört diplomatının hayatını kaybettiğini bildirdi.