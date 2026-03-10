İranlı dört diplomat Lübnan’da hayatını kaybetti

İran’ın dört diplomatı, İsrail’in Beyrut’a yönelik kasıtlı saldırısında hayatını kaybetti.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
İranlı dört diplomat Lübnan’da hayatını kaybetti
Yayınlanma:

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi Başkanı ve BM Genel Kurulu Başkanına gönderdiği acil mektupta, 8 Mart 2026 Pazar günü sabahın erken saatlerinde İsrail’in Beyrut’taki Ramada Oteli’ne kasıtlı bir saldırı düzenlediğini ve bu saldırı sonucunda İran’ın dört diplomatının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Konut kredilerinde faizler düştü mü? Hangi banka en uygun seçenek sunuyor? İşte banka banka 750 bin TL'nin geri ödemesiKonut kredilerinde faizler düştü mü? Hangi banka en uygun seçenek sunuyor? İşte banka banka 750 bin TL'nin geri ödemesiEkonomi
İran İstihbarat Bakanlığı'ndan geniş çaplı operasyon: Amerikan-Siyonist ağına mensup 30 casus ve işbirlikçi tutuklandıİran İstihbarat Bakanlığı'ndan geniş çaplı operasyon: Amerikan-Siyonist ağına mensup 30 casus ve işbirlikçi tutuklandıDünya
İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu: 140 gözaltıİstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu: 140 gözaltıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

iran
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu
Sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerine sınırlama getiren hüküm iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pezeşkiyan görüştü
Sinpaş Reserve Marmaris
Yüzyıllık Yalanın Belgeseli
İran: saldırılarda 14 bine yakın sivil birim hasar gördü
“İmamoğlu suç örgütü” davasında ilk celse tamamlandı
Erdoğan’dan dikkat çeken açıklamalar
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Çok Okunanlar
BİM'de bugün neler var? BİM'de bugün neler var?
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?
Yağışlar son buluyor, sıcaklıklar yükseliyor! Yağışlar son buluyor, sıcaklıklar yükseliyor!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!