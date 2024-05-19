İranlı gazeteci Bageryan: "Helikopter sert iniş yapmadı, düştü"

Ulusal Kanal canlı yayınına bağlanan İranlı Gazeteci Bageryan sözlerine: "Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Spor ve Gençlik Bayramı'nı kutluyorum. Esasında biz de bugün başka bir bayram yaşıyorduk. İran ve Azerbaycan arasındaki "Büyük İki Devlet Yatırımı". İlişkilerin normalleşmesi, bölgedeki barışın tesis edilmesinin sağlanması için dönüm noktasıydı. Böyle bir şeyle sonuçlanması kötü oldu. Eminim ki Azerbaycan'daki arkadaşlar da şaşkındır. Tabii ki bu duruma kuşkuyla bakmak zorundayız." diyerek başladı.

Resmi bir açıklama var mı sorusunu: " Verdiğimiz bilgiler doğrudur ancak bir saat öncesinin bilgilerdir. 3 helikopterin düştüğü doğrudur. 1 helikopterde ekipler, diğer helikopter diğer bakanları taşırken üçüncü helikopter de Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı ve Dini liderin Tebriz'deki temsilcisini taşıyordu." ifadeleriyle yanıtladı.

"HELİKOPTER DÜŞTÜ"

Bageryan açıklamalarına, "İçişleri Bakanı'nın açıklamasına göre olay yerine intikal edildi ancak henüz ulaşamadılar. Şimdilik Cumhurbaşkanı Reisi'nin durumuna dair açıklama yok. Diğer iki helikopter iniş yaptı ancak son helikoptere dair net bir bilgimiz yok.

Aldığımız kulis bilgilerine göre: Henüz Cumhurbaşkanı'na ulaşılamadı. İki, helikopter sert iniş yapmadı, düştü. Fakat bir patlama sesi duyulmadı." şeklinde devam etti.