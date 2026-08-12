İranlı komutandan ABD'nin kara operasyonu iddiasına yanıt: "Tamamen hayal ürünü!"

İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Ali Ekber Cavidan, ABD'nin İran'a yönelik olası bir kara operasyonu düzenleyeceği iddialarını reddederek, bu söylemlerin "hayal ürünü" olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İranlı komutandan ABD'nin kara operasyonu iddiasına yanıt: "Tamamen hayal ürünü!"
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İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Ali Ekber Cavidan, ABD'nin İran'a yönelik olası bir kara operasyonu düzenleyeceği iddialarını reddederek, bu söylemlerin "hayal ürünü" olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Cavidan, ABD ve İsrail'in başlattığı savaşta çok sayıda komutan ve generalin hayatını kaybettiğini doğruladı. Ancak buna rağmen İran Silahlı Kuvvetleri'nin otoritesi, yapısı ve operasyonel kapasitesinin zarar görmediğini vurguladı.

Sınır muhafızlarının her türlü saldırıya karşı tam hazırlıklı olduğunu belirten İranlı komutan, ülke sınırlarının güvenli ve istikrarlı olduğunu, İran topraklarına yönelik hiçbir tecavüze izin vermeyeceklerini kaydetti.

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