İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Seyyed Kazem Sajjadpour, Amerika'nın Suriye'de işgalci olduğunu söyledi. Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Sajjadpour, Türkiye ve İran'ın yüzyıllardır süren işbirliğine dikkat çekti, "Amerika'nın Suriye'deki planlarını ancak İran-Türkiye işbirliği bozabilir" dedi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Seyyed Kazem Sajjadpour, Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı, Amerika'nın işgalci eylemlerine dikkat çekti.



İran'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğunu vurguladı, Sajjadpour.



Aynı zamanda İran İslam Devriminden sonra kurulan ilk düşünce kuruluşu olan Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Başkanı olan Sajjadpour, Türkiye İran işbirliğinin Amerikan oyunlarını bozduğunu söyledi.



Dr. Seyyed Kazem Sajjadpour Astana sürecinin sadece Suriye ile ilgili olmadığına dikkat çekti.



İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, iki ülke ilişkilerindeki tarihsel derinliğe vurgu yaptı. İki ülke bölgeye "model olmalı" dedi.



İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, İsrail'i Ortadoğu'da istikararı bozan devlet olarak tanımladı.



HABER: MELİSA AKBAŞ

KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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