İranlılar normal yaşamlarına devam ediyor: İsrail’in zayıf saldırısı etkisiz kaldı

İsrail'in cılız saldırısı İranlıların normal yaşantısını etkilemedi. Gün içinde İranlılar işlerine gitti, çarşı pazarda hareketlilik hakimdi. Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir başkent Tahran sokaklarının nabzını tuttu.

Gürkan Demir Gürkan Demir
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İsrail'in cılız saldırısı İranlıların normal yaşantısını etkilemedi. Gün içinde İranlılar işlerine gitti, çarşı pazarda hareketlilik hakimdi. Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir başkent Tahran sokaklarının nabzını tuttu.

İsrail propagandası kısa sürdü. Cılız saldırı İran'da olumsuz etki yaratmadı. Başkent Tahran’da günlük yaşam devam etti.

Tahran sokakları yine hareketliydi. İranlılar işlerine gitti, çarşı pazar yine hareketliydi.

Ülkedeki trafik normal akışında ilerledi. İşi olan işine, ilk okul çocukları okuluna, üniversite öğrencileri üniversitelerine gitti. Başta eğitim olmak üzere İran'da bankacılık, enerji, akar yakıt hizmetinde her hangi bir aksama yaşanmadı.

Ulusal Kanal'a konuşan İranlılar, saldırıyı hissetmediklerini ifade etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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