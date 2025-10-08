İrem Derici gözaltında! Ünlü şarkıcı uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 38 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici, “uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” suçlamasıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre Derici, Şişli’deki evinde jandarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, şarkıcının evinde arama yaptı. Operasyonun detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak gözaltı kararının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dijital medya üzerinden yürüttüğü bir soruşturma kapsamında alındığı öğrenildi.