İrem Derici’nin avukatı konuştu: ‘Sigara bile içmiyor, iddialar asılsız!'

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan İrem Derici hakkında konuşan avukatı Ayşegül Mermer, sanatçının iddialarla hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla aralarında birçok ünlü ismin yer aldığı 19 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

İREM DERİCİ’NİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Soruşturma kapsamında ifade veren ünlü şarkıcı İrem Derici’nin avukatı Ayşegül Mermer, müvekkiliyle ilgili ortaya atılan iddialara kesin bir dille yanıt verdi.
Mermer, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Birçok sanatçı ve oyuncunun ifadesine başvuruluyor. Bunlar arasında benim müvekkilim İrem Derici de var. Şu an ifade veriyorlar. İfadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilecekler. Müvekkilim son 1 yıldır sigara dahi içmeyen biridir. İddia edildiği gibi yasaklı madde kullanımı veya yasaklı maddenin kullanımına özendirmek gibi bir suçu asla işlememiştir. Zaten rapor geldiğinde bu ortaya çıkacak.”

“DOSYADA GİZLİLİK KARARI VAR”

Avukat Mermer, soruşturmanın gizliliğine dikkat çekerek, detayların şu an için paylaşılmadığını belirtti. Açıklamasında, “Dosyada gizlilik kararı var. Detayları göremiyoruz. İlerleyen saatlerde teyitli bilgilere ulaştıktan sonra daha sağlıklı bilgiler verebilirim.” ifadelerine yer verdi.

Mermer ayrıca, sürecin gözaltı işlemi olmadığını, ünlü isimlerin yalnızca ifadelerine başvurulduğunu vurguladı. “Şu anda gözaltı işlemi değil, ifadelerine başvuruyorlar. Yurt dışında olanlar için döndüklerinde ifadelerine başvurulacak. Nezarethanede değil şu anda misafir ediliyorlar.” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

irem derici
