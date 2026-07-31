İrem Helvacıoğlu'nun Ahbap soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı! "Maddi kazancım asla olmadı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "Ahbaplar Suç Örgütü"ne yönelik yürüttüğü adli süreç devam ediyor. Ne olmuştu? Soruşturma kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin bilgi ve ifade işlemleri için savcılığa çağrılmıştı. Bu gelişme üzerine İrem Helvacıoğlu, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına gelerek savcıya ifade verdi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrılan Helvacıoğlu'nun makama sunduğu resmi ifade tutanağına ulaşıldı.

İrem Helvacıoğlu, savcılıktaki sorgusunda Haluk Levent ile herhangi bir samimiyeti bulunmadığını belirtti. Tanışıklıklarının eskiye, bir afet dönemine dayandığını kaydeden oyuncu şunları söyledi: "Haluk Levent’i yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılında İzmir' de meydana gelen orman yangını olayında tanımıştım. O dönemde kendisinin AHBAP Derneğinde faaliyette bulunduğunu biliyorum. O yangında ormanda yaşayan hayvanların tedavilerinde ve yemek ihtiyaçları için maddi/ manevi yardımda bulunmuştum. Ne kadar maddi yardımda bulunduğumu şuan hatırlamıyorum. Kendisiyle herhangi bir samimiyetim de yoktur "

''HERHANGİ BİR MADDİ YARDIMIM OLMAMIŞTIR''

6 Şubat depremleri sonrasındaki sürece de değinen Helvacıoğlu, bölgeye yönelik yardım organizasyonlarında hem Ahbap hem de AFAD ile çalıştığını dile getirdi: "Ahbap Derneği’ne 6 Şubat deprem döneminde herhangi bir maddi yardımım olmamıştır. AFAD’ın yardım faaliyetlerinde de yer aldım. Deprem bölgesine yardım ulaştırabilmek için elimden geldiğince tüm yardım organizasyonlarına destek olmaya çalıştım"

Deprem döneminde sahada aktif bir görev üstlendiğini anlatan Helvacıoğlu, üretici firmalar ile dernek arasında sağlanan koordinasyonun nasıl işlediğini şu cümlelerle açıkladı: "Depremzede vatandaşların temel ihtiyaçları ile ilgili olarak mesela bir çocuk bezi gibi eşyalar ile alakalı çocuk bezi üretici firmaları ile irtibata geçip, örneğin Hatay' da bildirilen bez ihtiyacı kapsamında firmayla görüşme sağlayıp elimde bulundurdukları miktar kadar fiyat anlaşması yapıp, firmadan almış olduğum IBAN' ı ve anlaşmış olduğum miktarı bedel olarak dernek yetkililerine bildirirdim. Onlar da söz konusu firma ile irtibata geçip, ihtiyaç olan eşyanın satın alınması üzerine görüşmeler yapardı ve bu şekilde de deprem bölgelerine firma tarafından gönderilirdi. Bu gibi faaliyet içerisinde oldum. Bunun dışında herhangi bir maddi beklentisi olan ihtiyaç olan eşyaları da benim şahsi olarak görüştüklerim firmalar arasından gönderen firmalar da olmuştur"

O dönemde çok sayıda gönüllünün yer aldığı bir merkezde mesai harcadığını aktaran oyuncu, "Sağlanan yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığı, benim ve benim gibi yardım faaliyetinde bulunan kişilerin bilebileceği bir durum değildi. Bunu dernek yetkililerinin verdiği bilgiler doğrultusunda öğreniyorduk. Bazen de depremzedelerin sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajlardan anlayabiliyorduk" ifadelerini kullandı.

''YARDIM PARALARINI KENDİLERİNE ALDILARSA CEZASIZ KALMASIN''

Devlet kurumlarını hedef alan hiçbir beyanının veya paylaşımının olmadığını söyleyen Helvacıoğlu, Kızılay ve AFAD gibi kurumlara destek olunması için de bizzat çaba gösterdiğini ifade etti. Yardım faaliyetlerindeki yegane amacının depremzedelere en kısa sürede ulaşmak olduğunu kaydetti. İfadesinin son bölümünde, derneğin faaliyeti dışında bir amaçla hareket ettiğini öğrenmesinin kendisini derinden sarstığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu soruşturmalar neticesinde Ahbap Derneği’nin faaliyeti dışında bir amaçla hareket ettiğini öğrendim. Bu durum beni çok üzdü. Benim 6 Şubat depremi sebebiyle Ahbap Derneği’nin yardım faaliyeti sırasında herhangi bir maddi kazancım asla olmamıştır. Soruşturma sonucunda gerçekten yardıma muhtaç insanlara ulaşması gereken maddi yardım kaynaklarını kendi uhdelerinde kullanmışlarsa cezalandırılmalarını da yürekten isterim"