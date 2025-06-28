İrfan Değirmenci gözaltına alındı!

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen etkinlikte konuşma yapan gazeteci İrfan Değirmenci, polis müdahalesi sırasında gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İrfan Değirmenci gözaltına alındı!
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Halk TV’ye göre, gazeteci ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Parti Meclisi (PM) üyesi İrfan Değirmenci, İstanbul Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda yapılan etkinlikte konuşma yaptığı sırada gözaltına alındı.

Türkiye İşçi Partisi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada olayı duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda PM üyemiz İrfan Değirmenci ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe polis hukuksuzca abluka ve gözaltı işlemi uyguluyor.

Eşit ve özgür bir yaşam mücadelesi susturulamaz, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın!”

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