İrlanda Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Brendan Ward Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecini değerlendiren Ward, Kuzey İrlanda’da toplumsal talep olursa İrlanda ile birleşme referandumu yapılabileceğini söyledi

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden ayrılacak mı? Kuzey İrlanda’nın yeni statüsü ne olacak?



İrlanda Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Brendan Ward Ulusal Kanal için yanıtladı.



Ulusal Kanal muhabiri Ali Yağız Baltacı’nın sorularını yanıtlayan Ward, Birleşik Krallık, AB’den ayrılırsa Kuzey İrlanda ile İrlanda’nın birleşme ihtimali olduğunu söyledi.



İrlanda’nın Brexit sürecini fırsata dönüştürmeyeceğini kaydeden Ward, İngiliz hükümeti ile birlikte hareket ettiklerini kaydetti.



Büyükelçi Ward, İngilizlerin İrlanda’daki hakimiyetine karşı uzun yıllar savaşan IRA’ya da değindi.



Türk- İrlanda ilişkilerini de anlatan Ward, İrlandalıların Türkiye’yi çok sevdiğini söyledi.



İrlanda Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Brendan Ward ayrıca, İslam ve Hristiyanlık dünyasındaki mezhep sorunlarının benzerliğine dikkat çekti.



HABER: ALİ YAĞIZ BALTACI - KAMERA: TANSEV KARA, AYTUĞ YILDIZ

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