Bodrum ilçesinde kaybolan iş adamı Özdemir'in bulunması için Kuşadası AKUT biriminde görevli "Bob" adlı arama kurtarma köpeği de arama çalışmalarına dahil edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolan iş adamının bulunması için Kuşadası AKUT biriminde görevli canlı arama ve kurtarma köpeğinin de katıldığı çalışmalar sürüyor.



Bodrum'da 6 Ocak'tan beri haber alınamayan iş adamı Ali Özdemir'in bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



AKUT Bodrum Lideri Saadettin Uslu koordinesindeki gönüllüler, iş adamının aracının görüldüğü bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarını Bodrum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ve Olay Yeri İnceleme Birimi ekipleri de izledi.



Ayrıca Kuşadası'ndan gelen AKUT ekibi ile bu birimde görevli "Bob" isimli canlı arama ve kurtarma köpeği de arama çalışmasına katıldı. Dağlık alanda etkili sağanağa rağmen yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.

Çalışmalara farklı bir ihbar gelene kadar ara verildi.



Bodrum'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı iş adamı Özdemir'in aracı Konacık Mahallesi'nde yol kenarında park edilmiş halde bulunmuştu.