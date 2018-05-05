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İş adamı FETÖ'den tutuklandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan işadamı M.K., çıktıdığı davanın duruşmasında tutuklanarak cezaevine kondu.

İş adamı FETÖ'den tutuklandı
Manisa Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kulalı iişadamı M.K., hakkında Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tutuksuz yargılanan M.K., dün görülen druşmada, suçlamaları reddetti.

Mahkeme, işadamı M.K.'nın tutuklanmasına karar verdi. 

M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

Kaynak: DHA
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