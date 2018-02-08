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İş adamı Gökmen Çapan yakalandı

ARDAHAN'da FETÖ/PDY davası sanığı firari iş adamı Gökmen Çapan, Trabzon'da sahte kimlikle yakalandı

İş adamı Gökmen Çapan yakalandı

ARDAHAN'da FETÖ/PDY davası sanığı firari iş adamı Gökmen Çapan, Trabzon'da sahte kimlikle yakalandı.

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan Gökmen Çapan, hakkında verilen adli kontrol kararına uymadı. 

Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çapan hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Gökmen Çapan, Trabzon'da üzerinde Ö.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

Trabzon Adliyesi'nden Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'ne Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren Gökmen Çapan, tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #iş adamı #trabzon #ardahan #fetö #pdy #gökmen çapan
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