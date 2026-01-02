İş adamı Halit Yukay davasında yeni gelişme: Kıvanç Tatlıtuğ tanık olarak dinlenecek

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında parçalanmış halde bulunan teknesiyle kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan iş adamı Halit Yukay'ın (43) ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme, olay öncesinde Yukay ile telefonda konuşan son isim olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

CESEDİ 68 METRE DERİNLİKTE BULUNMUŞTU

Halit Yukay, Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta denize açılmış, ancak ‘Graywolf' isimli teknesi parçalanmış halde bulunmuştu. Yukay'ın cansız bedeni, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından Erdek açıklarında 68 metre derinlikte tespit edildi. İş adamının cenazesi, tespit edildikten 30 gün sonra TCG Alemdar gemisindeki dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen ‘Arel 7' isimli kuru yük gemisinin radar ve kamera kayıtları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, geminin baş kısmında tespit edilen sürtme izleri ile teknenin parçalarından alınan boya örneklerinin, kriminal rapora göre eşleştiği belirtildi.

KAPTAN İÇİN 9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturma sürecinde ‘Arel 7' gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti. Hazırlanan iddianamede kaptan için 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Gemi yetkilisi ve mürettebat için ise 'yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

DURUŞMA 11 SAAT SÜRDÜ

Erdek 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık 11 saat süren duruşmada taraf avukatları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Kaptan Tokatlıoğlu ifadesinde çarpma iddialarını kabul etmezken, baskı altında ifade verdiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, gemi kaptanının yurt dışı yasağının devamına hükmederken, Kıvanç Tatlıtuğ'un tanık olarak dinlenmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi. Ayrıca Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay'ın da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla dinlenmesi kararlaştırıldı.

Duruşma, eksik evrakların tamamlanması amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.