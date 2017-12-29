Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) Kurucu Üyesi ve Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Vural Eroğlu hayatını kaybetti

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) Kurucu Üyesi, Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB İklimlendirme Meclisi Üyesi, İSKİD 3. Dönem Başkanı, Türkiye iklimlendirme sektörünün duayenlerinden, iklimlendirme sektörünün gelişmesine sayısız katkılarda bulunmuş, sanayici ve iş adamı, makine mühendisi Vural Eroğlu hayatını kaybetti.



Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) tarafından yapılan açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, bu zor günlerinde başta eşi, evlatları ve tüm ailesi olmak üzere bütün yakınları ile sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.



CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ



Eroğlu için yapılacak cenaze töreni bilgileri açıklandı.



ISKAV'ın açıklamasına göre, cenaze 29 Aralık 2017 Cuma (bugün) Zincirlikuyu Mezarlığı Camisinde cuma namazında müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.



ulusal.com.tr



