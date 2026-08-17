İş dünyasının acı kaybı! Kahve Dünyası'nın kurucusu Birol Altınkılıç vefat etti

Türkiye’nin önde gelen kahve zincirlerinden Kahve Dünyası’nın ve dünyanın sayılı kakao üreticileri arasında yer alan Altınmarka Grubu’nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç (66), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İş dünyasının acı kaybı! Kahve Dünyası'nın kurucusu Birol Altınkılıç vefat etti
Yayınlanma:

Forbes'un "En Zengin 100 Türk" listesinde yer alan duayen sanayici Birol Altınkılıç'ın kurduğu Altınmarka Grubu, endüstriyel çikolata ve kakao üretiminde global bir güç haline gelmişti. Grup; Nestle ve Ferrero başta olmak üzere dünyanın ve Türkiye'nin en büyük çikolata üreticilerinin ana hammadde tedarikçisi konumundaydı.

KAHVE DÜNYASI İLE PERAKENDEDE DEVLEŞTİ

Birol Altınkılıç, hammadde üreticiliğinin yanı sıra perakende sektöründe hayata geçirdiği Kahve Dünyası markasıyla Türkiye genelinde ve yurt dışında yüzlerce şubeye ulaşarak Türk kahve kültürünün modern zincirleşmesine öncülük etti. İş dünyasında derin üzüntü yaratan vefatın ardından taziye mesajları yayımlandı.

TEM Otoyolu'nda Gece Kapanmaları Başladı! İşte KGM İl İl Kapalı Yollar ListesiTEM Otoyolu'nda Gece Kapanmaları Başladı! İşte KGM İl İl Kapalı Yollar ListesiYurt
iş insanı hayatını kaybetti
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Naci Görür'den 17 Ağustos'un 27. yılında sert uyarı!
Gülistan Doku sevk yazısı ortaya çıktı!
AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı!
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 17 Ağustos'un 27. yılında ezber bozan Marmara uyarısı!
MTV tahsilatında tarihi rakam açıklandı
Metruk binadan 25 milyonluk uyuşturucu çıktı
Orman yangınlarında 11 kişi tutuklandı
Sahteciliği bitiren dönem resmen başladı
Kobani sorumlusu Berhudan'dan tarih verdi
Çok Okunanlar
AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı!
Altın haftaya yükselişle başladı! 17 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın haftaya yükselişle başladı! 17 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL?
Gece yarısı korkutan anlar! Gece yarısı korkutan anlar!
İş dünyasının acı kaybı! İş dünyasının acı kaybı!