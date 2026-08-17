İş dünyasının acı kaybı! Kahve Dünyası'nın kurucusu Birol Altınkılıç vefat etti

Forbes'un "En Zengin 100 Türk" listesinde yer alan duayen sanayici Birol Altınkılıç'ın kurduğu Altınmarka Grubu, endüstriyel çikolata ve kakao üretiminde global bir güç haline gelmişti. Grup; Nestle ve Ferrero başta olmak üzere dünyanın ve Türkiye'nin en büyük çikolata üreticilerinin ana hammadde tedarikçisi konumundaydı.

KAHVE DÜNYASI İLE PERAKENDEDE DEVLEŞTİ

Birol Altınkılıç, hammadde üreticiliğinin yanı sıra perakende sektöründe hayata geçirdiği Kahve Dünyası markasıyla Türkiye genelinde ve yurt dışında yüzlerce şubeye ulaşarak Türk kahve kültürünün modern zincirleşmesine öncülük etti. İş dünyasında derin üzüntü yaratan vefatın ardından taziye mesajları yayımlandı.