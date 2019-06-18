İş insanı Aydın Doğan ile kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan yargılandığı davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildi

İş insanı Aydın Doğan ve kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan yargılandığı dava, zaman aşımı nedeniyle düşürüldü.



İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Hanzade Vasfiye Doğan ve taraf avukatları katıldı.



Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin bozma ilamının ardından söz alan Hanzade Vasfiye Doğan, "Bozma doğru değildir. Israr edilmemesini isteriz." dedi.



Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) avukatı ise zaman aşımının dolmadığını, sanıkların cezalandırılması gerektiğini beyan etti.



Sanık avukatları da zaman aşımının meydana geldiğini ve sanıkların davaya konu olan dört şirketin hepsinde yönetim kurulu üyesi olmadığını söyleyerek, düşürülme veya beraat talebinde bulundu.



Sanıklar hakkında iddianamede isnat edilen suçun ceza miktarının 2 yıldan 5 yıla kadar olduğu, sekiz yıllık zaman aşımına tabi olduğu ve zaman aşımını kesen hallerin söz konusu olmadığını belirten mahkeme, sanık Aydın Doğan'ın son savunma tarihi 23 Haziran 2010'dan itibaren sekiz yılın 23 Haziran 2018'de dolduğunu belirtti.



Mahkeme, bu gerekçeyle davanın düşürülmesine karar verdi.