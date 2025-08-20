İş insanı Gökalp İçer ile yasaklı madde kullandığı iddia edilmişti: Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti

İstanbul’da 14 Temmuz’da yaşanan olayın ardından yoğun bakımda tedavi gören avukat Göksu Çelebi, hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İş insanı Gökalp İçer ile yasaklı madde kullandığı iddia edilmişti: Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti
Yayınlanma:

14 Temmuz 2025’te İstanbul Sarıyer Kireçburnu’nda meydana gelen olayda, basına yansıyan iddialara göre Göksu Çelebi ve iş insanı Gökalp İçer yasaklı madde kullandı. Çelebi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

Halk Tv’ye göre, Çelebi’nin beyin ölümünün geçen hafta gerçekleştiği, dün ise hastanede vefat ettiği aktarıldı. 

28 Temmuz 2025’te  ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, “uyuşturucu temini” ve “kadına karşı olası kastla öldürmeye teşebbüs” suçlamalarıyla tutuklandı. Tutuklama kararına ilişkin açıklama, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde kamuoyuna yansıdı.

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandıTürkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandıGündem
Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandıVatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandıEkonomi
Günün Manşetleri
Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı
Memur-Sen hükümetin zam teklifini reddetti
Ekrem İmamoğlu adaylıktan çekiliyor mu?
Yasa dışı bahisle mücadelede yeni adım
21 ilde yasa dışı bahis operasyonu
20 Ağustos hava durumu
Hamas’ı yenmek kesin değil
Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verildi!
Milli Savunma Bakanı Güler’den Japonya mesajı
Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yükselişte mi? Altın fiyatları yükselişte mi?
20 Ağustos hava durumu 20 Ağustos hava durumu
Süper Lig’de 8 kulüp PFDK’ye sevk edildi! Süper Lig’de 8 kulüp PFDK’ye sevk edildi!
Son dakika: Deprem oldu! Son dakika: Deprem oldu!
Benzine ve motorine zam mı geldi? Benzine ve motorine zam mı geldi?