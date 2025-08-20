İş insanı Gökalp İçer ile yasaklı madde kullandığı iddia edilmişti: Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti

14 Temmuz 2025’te İstanbul Sarıyer Kireçburnu’nda meydana gelen olayda, basına yansıyan iddialara göre Göksu Çelebi ve iş insanı Gökalp İçer yasaklı madde kullandı. Çelebi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

Halk Tv’ye göre, Çelebi’nin beyin ölümünün geçen hafta gerçekleştiği, dün ise hastanede vefat ettiği aktarıldı.

28 Temmuz 2025’te ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, “uyuşturucu temini” ve “kadına karşı olası kastla öldürmeye teşebbüs” suçlamalarıyla tutuklandı. Tutuklama kararına ilişkin açıklama, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde kamuoyuna yansıdı.