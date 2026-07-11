İş insanı Halit Yukay davasında yeni gelişme: Bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu

Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 10 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatlarının yanı sıra hayatını kaybeden Halit Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay, babası Muhittin Can Yukay ve kız kardeşi Tuna Meier de hazır bulundu.

BİLİRKİŞİDEN KRİTİK ROTA TESPİTİ

Yargılama sürecinde dosyaya eklenen bilirkişi raporunun detayları duruşmada ele alındı. Kıyı Emniyeti Baş Kılavuz Kaptanı Harun Dokuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılarak hazırladığı rapora dair açıklamalarda bulundu. Dokuz, Halit Yukay’ın idaresindeki "Graywolf" isimli yatın seyir halindeyken güvenli rotada ilerlediğini belirterek, AREL-7 isimli geminin ise kendisine ayrılan güvenli trafik ayrım hattından çıkarak riskli bir bölgeye yöneldiğini tespit ettiklerini aktardı.

Trafik ayrım hattının dışına çıkılmasının hukuki boyutuna da değinen Dokuz, bu durumun kaptanlara ilave sorumluluklar getirdiğinin altını çizerek şunları kaydetti:"AREL-7 ana yoldan ara yola girdi. Bu tercih yasal olsa da daha fazla dikkat ve sorumluluk gerektirir."

AİLEDEN İHMAL İDDİASI VE ADALET ÇAĞRISI

Bilirkişi açıklamalarının ardından söz alan Halit Yukay’ın kız kardeşi Tuna Meier, denizde görülen tahta parçalarının AREL-7 gemisi kaptanı tarafından yetkili mercilere zamanında bildirilmediğini öne sürdü ve ortada bir ihmal olduğunu savundu. Eş Rania Stypa Yukay ise mahkemeden yargılama sürecinin bir an önce tamamlanmasını ve karara bağlanmasını talep etti.

Taraf avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, ara kararlarını açıkladı. Birinci kaptan C.T. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devam etmesine hükmedildi. Ayrıca mahkeme, Ekinlik Adası’nda bulunan tekne parçalarının Marmara Asliye Ceza Mahkemesi ve bilirkişi tarafından incelenerek yeni bir rapor hazırlanmasını istedi. Hazırlanacak bu yeni raporun, üniversitelerin denizcilik fakültelerinde görevli çatma hukuku uzmanları ve gemi mühendislerinden oluşturulacak özel bir bilirkişi heyetine gönderilmesi kararlaştırıldı.

Eksik hususların giderilmesi ve yeni raporların dosyaya eklenmesi amacıyla duruşma 13 Kasım tarihine ertelendi.

4 AĞUSTOS'TA NELER YAŞANMIŞTI?

Soruşturmaya konu olan olay, 4 Ağustos tarihinde Halit Yukay'ın Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere "Graywolf" adlı özel teknesiyle denize açılmasıyla meydana geldi. Kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde, söz konusu tekne Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında parçalanmış ve yarı batık bir vaziyette bulundu. Yukay'ın cansız bedeni ise bölgede yürütülen sonar ve ROV (uzaktan kumandalı su altı aracı) destekli çalışmalar neticesinde 68 metre derinlikte tespit edilerek denizden çıkarıldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında AREL-7 gemisinin kaptanı C.T., "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanmış, cezaevinde geçirdiği bir sürenin ardından tahliye edilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.