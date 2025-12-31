İş insanı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin davada ara karar

Marmara Denizi’nde 4 Ağustos’ta meydana gelen deniz kazasında yaşamını yitiren iş adamı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin hukuki süreç başladı. Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere “Graywolf” isimli teknesiyle ayrılan Mazu Yachts’ın sahibi Yukay’dan haber alınamaması sonrası başlatılan arama çalışmalarında, cansız bedenine ulaşılmıştı. Tekneye çarptığı ileri sürülen “Arel-7” isimli yük gemisinin kaptanı ve dokuz personeli hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

İddianamede neler var?

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Erdek 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, kazadan bir gün önce hasarsız olduğu tespit edilen yük gemisinin, olaydan sonra İzmit Limanı’na yanaştığında baş kısmında sürtme ve darbe izleri bulunduğu kaydedildi.

Savcılık, gemi kaptanı Cemal T. hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 ile 9 yıl arasında, diğer 9 personel için ise “yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme” suçlamasıyla 1 ile 3 yıl arası hapis cezası talep etti.

Kaptan: Hiçbir cisme çarpmadım

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık kaptan Cemal T., radar ve seyir sistemlerinde sorun olmadığını belirterek şu sözleri söyledi:

“Hiçbir uyarı almadım. Suda çöp ve tahta parçaları gördüm, manevra yaptım. Can simidine benzer bir şey gördüğümü hatırlıyorum ancak hiçbir cisme çarpmadım. Kaza olduğuna dair kanaatim yoktu.”

Aile avukatı: Bilinçli taksir söz konusu

Müşteki avukatı Emine Selam Esen ise sanık ifadelerinin kamu vicdanını yaraladığını söyleyerek tutuklama talep etti:

“Sanık kaptan rotadan ayrılmış, gözcü olmadan seyretmiştir. Halit Yukay çarpmanın etkisiyle denize savrulmuş ve boğularak hayatını kaybetmiştir. Bu olay salt taksir değil; bilinçli taksir niteliği taşımaktadır.”

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddetti. Kaptan Cemal T.’ye yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi. Eksik belgelerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.