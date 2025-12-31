İş insanı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin davada ara karar

Yalova’dan ayrıldıktan sonra denizde hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin davada, “Arel-7” gemisinin kaptanı suçlamaları reddetti. Ailenin tutuklama talebi mahkemece kabul edilmedi; kaptana adli kontrol verildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İş insanı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin davada ara karar
Yayınlanma:

Marmara Denizi’nde 4 Ağustos’ta meydana gelen deniz kazasında yaşamını yitiren iş adamı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin hukuki süreç başladı. Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere “Graywolf” isimli teknesiyle ayrılan Mazu Yachts’ın sahibi Yukay’dan haber alınamaması sonrası başlatılan arama çalışmalarında, cansız bedenine ulaşılmıştı. Tekneye çarptığı ileri sürülen “Arel-7” isimli yük gemisinin kaptanı ve dokuz personeli hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

İddianamede neler var?

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Erdek 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, kazadan bir gün önce hasarsız olduğu tespit edilen yük gemisinin, olaydan sonra İzmit Limanı’na yanaştığında baş kısmında sürtme ve darbe izleri bulunduğu kaydedildi.
Savcılık, gemi kaptanı Cemal T. hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 ile 9 yıl arasında, diğer 9 personel için ise “yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme” suçlamasıyla 1 ile 3 yıl arası hapis cezası talep etti.

Kaptan: Hiçbir cisme çarpmadım

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık kaptan Cemal T., radar ve seyir sistemlerinde sorun olmadığını belirterek şu sözleri söyledi:
“Hiçbir uyarı almadım. Suda çöp ve tahta parçaları gördüm, manevra yaptım. Can simidine benzer bir şey gördüğümü hatırlıyorum ancak hiçbir cisme çarpmadım. Kaza olduğuna dair kanaatim yoktu.”

Aile avukatı: Bilinçli taksir söz konusu

Müşteki avukatı Emine Selam Esen ise sanık ifadelerinin kamu vicdanını yaraladığını söyleyerek tutuklama talep etti:

“Sanık kaptan rotadan ayrılmış, gözcü olmadan seyretmiştir. Halit Yukay çarpmanın etkisiyle denize savrulmuş ve boğularak hayatını kaybetmiştir. Bu olay salt taksir değil; bilinçli taksir niteliği taşımaktadır.”

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddetti. Kaptan Cemal T.’ye yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi. Eksik belgelerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

THY ve AJet seferleri iptal etti: 1 Ocak uçuşlarına hava engeliTHY ve AJet seferleri iptal etti: 1 Ocak uçuşlarına hava engeliGündem
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney: Bana bunu neden yaptıklarını biliyorsunuzUyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney: Bana bunu neden yaptıklarını biliyorsunuzGündem
iş insanı kaptan
Günün Manşetleri
Yurtdışı çıkış harcı, ÖİV ve ÖTV zamlandı
Yüzde 85’i insan kaynaklı...
7 ismin mal varlığına el konuldu
Valilik o ilçeleri tek tek sayıp uyardı
Olumsuz takvime rağmen o rakam aşıldı
Türkiye’nin dış borç stoku belli oldu
"2026'da laf değil iş üreteceğiz"
''Suriye inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır."
25 ilde eş zamanlı operasyon!
Yurt dışından telefon getirecekler dikkat
Çok Okunanlar
Yeni yılın ilk dakikalarında 4 bebek dünyaya geldi Yeni yılın ilk dakikalarında 4 bebek dünyaya geldi
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor?
Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor
Emekliye ocak öncesi piyango gibi haber Emekliye ocak öncesi piyango gibi haber
Akaryakıtta ÖTV zammı kapıda Akaryakıtta ÖTV zammı kapıda