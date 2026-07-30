İş insanı Hüseyin Başaran'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent'e 22 gayrimenkul kaptırdı!

Yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen iş insanı Hüseyin Başaran savcılığa ifade verdi. Soruşturma dosyasında yer alan beyanlara göre Başaran, Haluk Levent ile nasıl tanıştığını ve kısa sürede büyüyen ticari ilişkilerinin detaylarını tüm hatlarıyla paylaştı.

TRABZON'DA BAŞLAYAN VE GÖKTÜRK'E UZANAN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Haluk Levent ile ilk kez 4 yıl önce Trabzon Ramada Oteli'nin lobisinde tanıştığını aktaran Başaran, o tarihten sonra kendisini hiç görmediğini ve telefon numarasının dahi bende bulunmadığını belirtti. Savcılık tutanaklarına göre ikilinin yolları 4 yıl sonra bir mekanda tekrar kesişti. Bu karşılaşmada Levent'in kendisinden daire satın almak istediğini ve ziyaret talebinde bulunduğunu ifade eden Başaran, süreci anlattı. Görüşmeden iki gün sonra Göktürk'teki satış ofisine gelen Levent'in daireleri gezip ofisten ayrıldığını, ancak iki gün sonra tekrar geldiğini dile getirdi. İfadeye göre Haluk Levent bu ziyarette, uluslararası yardım fonlarından gelen paralarla toplu daire alımları yaptığını ve kendisinden de alım yapmak istediğini söyledi.

"KIZIMIN ADINI KULLANARAK DUYGUSAL İSTİSMAR SÜRECİ YÜRÜTTÜ"

Başaran'ın iddiasına göre Haluk Levent, yurt dışından fonlar geldikçe satın aldığı dairelerin ödemesini yapacağı bir "bartel havuzu" sistemi kurduğunu öne sürdü. Bu görüşmeler esnasında Yeliz Kaya'yı yurt dışındaki fonların temsilcisi olarak tanıttığını belirten Başaran, dairelerin de Kaya'nın üzerine tescil edilmesi gerektiğinin kendisine iletildiğini aktardı.

Kısa süre içinde gerçekleşen devir işlemlerine dair detayları savcılıkla paylaşan Başaran, "Biz 4-5 gün içerisinde veya bir hafta içerisinde 3 veya 4 taşınmaz devrettik. Karşılığında herhangi bir para almadık. Vadeli senetler aldık. Hatta bir miktar parayı vadesi gelmeden ödeyince güven sağladı. Kolluk aşamasında da belirttiğim gibi ilişkilerine dair görüntüler, videolar izletti. Kızımın adını kullanarak sürekli duygusal bir istismar süreci yürüttü. Neredeyse her gün evime geliyordu" ifadelerini kaydetti.

21 DAİRE VE 1 FABRİKA İÇİN SADECE ŞAHSİ SENET ALMIŞ

İlerleyen 6-7 aylık süreçte ilişkinin geniş bir boyuta ulaştığını ifade eden iş insanı, bu durumu "Tılsımlı gibiydi" sözleriyle tanımladı. Bu süre zarfında peyderpey 21 daire ve 1 fabrika olmak üzere toplam 22 taşınmaz devrettiklerini ve bunlara dair sözleşmeleri sunduklarını belirten Başaran, şunları kaydetti:"Bu şekilde peyderpey 21 daire, 1 fabrika devrettik. Bunlara dair sözleşmeleri sunduk. Bunlar karşılığında hep şahsi senetlerini verdi. Bize verdiği senetlerden Ahbap Derneği'nin kefil olduğu senet yoktur. Ayrıca dekontlarda da sunduğum gibi çok cüzi ödemeler yaptı. Hatta ödemelerden birisi Globus isimli şirketten geldi. Esin Önder Çağlayan'ı tanımıyorum. Ben daha sonra kendisini ve şirketlerini araştırdım. Güçlü şirketler olduğunu öğrendim. Günay Önder'i de tanımıyorum. Benim bir savunma sanayi şirketim yoktur. Sadece özel jet bakım hangarımızın bünyesinde olduğu MC havacılık şirketini ARCA havacılığa sattık. Sahibini bu vesileyle tanıdım."

"TAŞINMAZLARIN ÜZERİNDE ŞU AN CİDDİ İPOTEKLER VAR"

Yurt dışından fon gelebilmesi için gayrimenkullerin ipoteksiz olması gerektiğinin söylendiğini vurgulayan Başaran, bu 22 taşınmazın Esin Önder Çağlayan'a devredileceğinden haberi olmadığını savundu. Organize sanayi bölgesindeki bir taşınmazın Globus isimli şirkete devredileceğini Yeliz Kaya'ya devirden önce öğrendiğini belirten iş insanı, Globus şirketini Levent'in bahsettiği bartel sisteminin bir parçası sandığını dile getirdi. İfadeye göre söz konusu 22 taşınmazın üzerinde şu anda ciddi ipotekler bulunuyor. Başaran, Globus ve Kanat şirketleri veya Esin Önder Çağlayan'ın bu taşınmazlar üzerine ipotek tesis ederek kredi çektiklerini öne sürdü.

Dosyaya yansıyan tutanaklarda Haluk Levent'in farklı ticari girişim teklifleri de yer aldı. Başaran'ın aktardığına göre Levent, Amerika'daki bir iş adamına tekne satabileceklerini ve komisyonunu alacağını söyleyerek belge talep etti. İstenilen belgelerin verilmesine rağmen süreçten bir daha ses çıkmadığı belirtildi.

Levent'in kendisi için bir jet satın almak istediğini, satılık olan jetini bir şekilde öğrenerek kendisine bir protokol getirdiğini belirten Başaran, birilerine göstermek amacıyla imzaladığı bu protokolün ardından satışın gerçekleşmediğini anlattı. Levent'in söz konusu jeti iki kez kiralayarak seyahat ettiğini hatırlatan Başaran, bu uçuşların parasının da ödenmediğini bildirdi.

"100 TAŞINMAZLIK PROTOKOL İMZALADIK, 22'SİNİ DEVRETTİK"

Alıcısı Yeliz Kaya olarak görünen ve yaklaşık 100 taşınmazı kapsayan muhtelif gayrimenkul satış protokolleri yaptıklarını ancak bunlardan sadece 22 gayrimenkulü devrettiklerini belirten Başaran, devrettikleri taşınmazların da parasını alamadıklarını kaydetti. Geniş ölçüde tesis edilen bu ilişkiye rağmen yurt dışında herhangi bir ticari faaliyetlerinin olmadığını, adına kayıtlı yurt dışı taşınmazı bulunmadığını ve yurt dışına hiçbir taşınmaz devretmediğini söyledi.

Derneği bilmediğini ifade eden Hüseyin Başaran ifadesini şu sözlerle noktaladı:"Haluk Levent'in yurt dışında taşınmazı olup olmadığını bilmiyorum. Ben derneği de bilmiyorum. Kesinlikle bana yurt dışında bir taşınmaz devretmemiştir. Yurt dışında herhangi bir ticari ilişkimiz de olmadı. Güney Köse isminde birisini duymadım. Haluk Levent de kendisinden hiç bahsetmedi. Ben Yeliz ve Haluk'u tanıyorum. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibarettir"