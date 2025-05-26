İş insanı İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Orakçıoğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Orakçıoğlu’nun kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

ORKA HOLDİNG BASIN AÇIKLAMASI

“Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan Orakçıoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan Orakçıoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

İrfan Orakçıoğlu’nun ani rahatsızlık sonucu vefatı, ailemizi, çalışma arkadaşlarımızı, sektörümüzü ve tüm sevenlerini derinden sarstı.

İrfan Orakçıoğlu’nun şirketimize 20 yıldır verdiği çok değerli hizmetlerini ve katkılarını, özverili çalışmalarını ve örnek kişiliğini her zaman hayırla ve şükranla anacağız.

Genç yaşta aramızdan ayrılan, evli ve bir çocuk babası merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Cenazesi, 27 Mayıs Salı günü Büyük Çamlıca Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda defnedilecektir. Ruhu şad olsun.”

İRFAN ORAKÇIOĞLU KİMDİR?

İrfan Orakçıoğlu, Orka Holding bünyesindeki Damat, Tween ve D’S Damat markalarının kurucularından ve Orka Holding’in yönetim kadrosunda yer alan bir iş insanıdır. Aynı zamanda Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun yeğenidir. Orka Holding bünyesinde 2004'ten bu yana 21 senedir yöneticilik yapan İrfan Orakçıoğlu İstanbul Okan Üniversitesi'nden 2010 yılında mezun oldu.