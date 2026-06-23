İş insanı Mustafa Yerli’nin öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişme

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan duruşmada tutuklu sanık E.T., tutuksuz yargılanan sanıklar E.T., B.Ö., E.D., H.B. ve T.Ö. hazır bulundu. Taraf avukatları ile maktul Mustafa Yerli'nin yakınlarının da katılım sağladığı celsede savunma yapan tutuklu sanık E.T., maktulü tanıdığını ve aralarında geçmiş yıllara dayanan olaylar sebebiyle husumet bulunduğunu beyan etti.

MAHKEME SALONUNDA HUSUMET İTİRAFI

Olay günü akşam saatlerinde yakınlarıyla Akin Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıktığını belirten E.T., seyir halindeyken mavi renkli bir aracın kendilerini trafikte bir süre takip ettiğini öne sürdü. İlerleyen dakikalarda maktulün otomobili ve söz konusu mavi araçla yeniden karşılaştığını aktaran sanık, cinayet anına dair detayları mahkeme heyetiyle paylaştı. Olay öncesinde oğluyla bir araya gelmediğini ve aralarında herhangi bir fiziki temas yaşanmadığını savunan E.T., yaşananlardan dolayı pişman olduğunu dile getirerek tutuksuz yargılanmayı talep etti. Sanık E.T., ifadesinde şu sözleri kaydetti: "Olay günü maktul arabamın arkasından küfür ederek geldi. Bunun üzerine silahı alarak araçtan indim, ben de ona küfür ettim. O bana yumrukla vurdu, ben de vurdum. O esnada maktul elini beline attı, 'silah sıkacak' dedim. Ben de silahı çıkartıp sıktım, daha sonra 3-4 kez ateş ettim. Aramızda 2-3 metre mesafe vardı. Ben ateş ettikten sonra bir kişinin caminin oradan kaçtığını gördüm. Daha sonra arabaya binip kaçayım mı diye düşündüm."

Duruşmada söz alan sanık E.T.'nin oğlu tutuksuz sanık E.T., geçimini çiftçilikle sağladığını ve olay günü iki veya üç el silah sesi duyduğunu anlattı. Seslerin geldiği yöne doğru gittiğinde yerde yatan birini ve olay yerinde yalnızca babasını gördüğünü söyleyen oğul E.T., silahla ya da babasıyla herhangi bir teması olmadığını ileri sürdü. Diğer tutuksuz sanıklar B.Ö., E.D., H.B. ve T.Ö. ise verdikleri savunmalarda olayı bizzat görmediklerini, yalnızca cinayetin ardından kaçan E.T.'yi yaralı vaziyette gördüklerini ifade ettiler.

"KARDEŞİM KESİNLİKLE SİLAH TAŞIMAZDI"

Maktul Mustafa Yerli'nin ağabeyi Bünyamin Yerli, duruşmadaki beyanında iki tarafın yolda karşılaşma ihtimaline açıklık getirdi. Tutuklu sanık E.T.'ye ait galerinin bulunduğu güzergahta kendi depolarının yer aldığını, bu sebeple araçların aynı yol üzerinde denk gelebileceğini ifade etti. Kardeşinin hiçbir zaman silah taşımadığının altını çizen ağabey Yerli, tüm sanıklardan şikayetçi olduklarını vurgulayarak cezalandırılmalarını talep etti. Celsede toplam beş tanığın ifadesine başvurulurken, sanık avukatları dosyadaki bazı eksik hususların tamamlanmasını istedi. Müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılması yönündeki taleplerini yineledi.

SAVCIDAN TUTUKLULUĞA DEVAM TALEBİ

Tarafların dinlenmesinin ardından mütalaasını sunan duruşma savcısı, işlenen suçun vasfı ve mahiyeti göz önünde bulundurularak sanık E.T.'nin tutukluluk halinin sürdürülmesini talep etti. İfadeleri ve talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

19 Ekim 2025 tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Akin Mahallesi'nde iş insanı Mustafa Yerli silahlı saldırıya uğrayarak olay yerinde yaşamını yitirmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında, olayın ardından firar eden şüpheli E.T.'nin de aralarında bulunduğu toplam altı kişi gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.T. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.