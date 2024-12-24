İş insanına kumpasta şok iddia: Terör finansmanı, şantaj, çocuk kaçırma...

'Polemik Haber'in' iddiasına göre İş insanı A.S.'nin şikayet dilekçesinde yer alan bilgilere göre, A.S. ve Özgül Demircan, bir hukuki mağduriyet sürecinde tanıştı. A.S., bu süreçte Demircan’a maddi ve hukuki destek sağladı. Ancak, tanışıklıkları ilerledikçe Demircan’ın tehditleri başladı.

İddiaya göre, Özgül Demircan, "Elimde görüntüler var, seni rezil edeceğim" diyerek A.S.’yi tehdit etmeye başladı ve bu tehditler karşılığında "parça parça" ödeme aldı. Tehditlerin devam etmesi üzerine A.S., kendini korumak amacıyla mahkemeye başvurdu ve Demircan’a 3 ay süreyle yaklaşmama kararı aldırdı.

ŞANTAJ PARASI İLE TERÖR MÜ FİNANSE EDİLİYOR?

Polemik Haber'in yaptığı haber sonrası İş insanı A.S.'nin suç duyurusu sonrası, Özgül Demircan ve ailesine dair dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Demircan’ın Kastamonu’da doğduğu, çocukluk yıllarını İsviçre’de geçirdiği ve 18 yaşında Türkiye’ye döndüğü ileri sürüldü. Bu dönemde Murat Karahan ile evlenen Demircan’ın bir kız çocuğu olduğu belirtilirken, eski eş Murat Karahan’ın suç sabıkası nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıktığı ve başka bir ülkeye iltica ettiği iddia edildi.

Ayrıca, Murat Karahan’ın babası Selçuk Karahan ve kardeşi Burak Karahan’ın da Türk vatandaşlığından çıkarıldığı bilgisi, Karahan ailesine dair spekülasyonları artırdı.

A.S.’nin suç duyurusunda yer alan çarpıcı bir başka iddia ise, Karahan ailesinin Özgül Demircan üzerinden yaptığı şantaj faaliyetleriyle PKK terör örgütüne finans sağladığı yönünde. Suç duyurusunda, Karahan ailesinin PKK ile bağlantılı firariler arasında yer aldığı da öne sürüldü.

ÇOCUK KAÇIRMA İDDİALARI

A.S. suç duyurusunda bulunduktan sonra Demircan'a dair çarpıcı iddialar ortaya çıktı.

Demircan'ın Kastamonulu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldikten sonra İsviçre'de yaşamaya başladığı ve 18 yaşında tekrar Türkiye'ye geldiği öne sürüldü. 18 yaşında Türkiye'de Murat Karahan'la evlenen Demircan'ın bir de kız çocuğu var. Fakat eski eşi Murat Karahan'ın suç sabıkası nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıktığı ve iltica ettiği iddia edildi.

Karahan'ın babası Selçuk Karahan ve kardeşi Burak Karahan'ın da Türk vatandaşlığından çıktığına dair iddialar ailenin sabıkasını merak edilir hale getirdi.