Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Melih Gökçek adına, Türk Patent ve Marka Kurumu'na temmuz ayında “İ.Melih Gökçek ar/vr” için marka tescil başvurusu yapıldı. Buşvuruyu haber sitelerinden öğrenen Gökçek "Hemen Türk Patent Kurumunu aradım. Yetkilileriyle konuştum. Bu başvurunun engellenmesini istedim. Bu başvuruyu benden habersiz kim yaptıysa kötü niyetlidir. O kişi hakkında da yasal başvuruları yapacağım" açıklamasında bulundu.

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Türk Patent ve Marka Kurumu'na temmuz ayında beş kategoride “İ.Melih Gökçek ar/vr” için marka tescil başvurusu yapıldı. Tescil gerçekleşirse, Gökçek ismiyle radyo, televizyon kurabilecek; eğitim öğretim, satış hizmeti alanında her türlü ürün üretebilecek. Başkaları ise bu isimle herhangi bir ürünü piyasaya süremeyecek.



Başvuru yapılan 9.kategori bilgisayar, telefon gibi elektronik ürünler ile ölçme aletleri alanındaki her türlü ürünü kapsıyor. 16.kategoride peçete, havlu, afiş, poster, kırtasiye ürünleri gibi kağıt ve plastik malzemeden ürünler, ambalajlar yer alıyor. 35.kategoride reklam, pazarlama, internet sitesi, parfüm, kozmetik ürünler, çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar, aşındırıcı ürünler, arı kovanları, perdeler, porselen, yapma çiçek, cips, kahve gibi neredeyse akla gelebilecek her türlü ürün yer alıyor. 38.kategoride radyo ve televizyon yayın hizmetleri. Haberleşme hizmetleri (internet servisi sağlama hizmetleri dahil). Haber ajansı hizmetleri bulunurken, 41.kategori eğitim ve öğretim hizmetlerinin tamamını kapsıyor.



BAŞVURUYU ÖĞRENDİ MAHKEMEYE GİDİYOR







GAZETECİLİĞE Mİ DÖNECEK?



Gökçek, 2013 yılında katıldığı bir televizyon programında belediye başkanlığından sonra “Allah ömür verirse emekliliğimi yaşayıp mesleğimi yapmak istiyorum” demişti. Gökçek, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu mezunu.



ulusal.com.tr Başvuru yapılan 9.kategori bilgisayar, telefon gibi elektronik ürünler ile ölçme aletleri alanındaki her türlü ürünü kapsıyor. 16.kategoride peçete, havlu, afiş, poster, kırtasiye ürünleri gibi kağıt ve plastik malzemeden ürünler, ambalajlar yer alıyor. 35.kategoride reklam, pazarlama, internet sitesi, parfüm, kozmetik ürünler, çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar, aşındırıcı ürünler, arı kovanları, perdeler, porselen, yapma çiçek, cips, kahve gibi neredeyse akla gelebilecek her türlü ürün yer alıyor. 38.kategoride radyo ve televizyon yayın hizmetleri. Haberleşme hizmetleri (internet servisi sağlama hizmetleri dahil). Haber ajansı hizmetleri bulunurken, 41.kategori eğitim ve öğretim hizmetlerinin tamamını kapsıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Basın Danışmanı Avni Kavlak aracılığıyla Hürriyet’e “Ne ben ne de bir yakınım Türk Patent Kurumuna böyle bir başvuruda bulunduk. Bu başvurudan hürriyet.com.tr’nin haberinden öğrendim. Hemen Türk Patent Kurumunu aradım. Yetkilileriyle konuştum. Bu başvurunun engellenmesini istedim. Bu başvuruyu benden habersiz kim yaptıysa kötü niyetlidir. O kişi hakkında da yasal başvuruları yapacağım” dedi.Gökçek, 2013 yılında katıldığı bir televizyon programında belediye başkanlığından sonra “Allah ömür verirse emekliliğimi yaşayıp mesleğimi yapmak istiyorum” demişti. Gökçek, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu mezunu.