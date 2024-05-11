İşçi önderi Akif Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Vatan Partisi işçi önderlerinden Akif Yılmaz, 10 Mayıs’ta tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Yılmaz, 11 Mayıs’ta son yolculuğuna uğurlandı.

1942 yılında Çorum’da doğan Akif Yılmaz, Aydınlıkçılarla ilk kez Silâhtarağa İşçi Köylü gazetesi bürosunda tanıştı. Çalıştığı Madeni Eşya Fabrikası işçileri Metal-iş Sendikası önderliğinde dört ay süren greve çıktığında Aydınlıkçıları grev çadırını ziyarete geldiğinde yanında buldu.

1978 senesinde de uzun yıllar üyesi olduğu CHP’den istifa ederek yeni kurulan Doğu Perinçek’in liderliğindeki Türkiye İşçi Köylü Partisi’ne katıldı. 2015 yılında isim değişikliği sonrası Vatan Partisi’nde de birçok görev yürüttü.

İşte ömrünü işçi sınıfına ve vatan mücadelesine adayan Yılmaz, 11 Mayıs’ta memleketi Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Bağönü Köyü’nde toprağa verildi. Cenazeye Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Büro Başkanı Hüseyin Karanlık da katıldı.