İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinde çalışan işçilerin görevlerine son verilmişti. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen başkanlığındaki parti heyeti, işlerine geri dönmek isteyen işçileri ziyaret etti. Dikmen, orada bir basın açıklaması yaparak Vatan Partisi’nin haklarını aramak için mücadele eden işçilerin yanında olduğunu vurguladı

"Hepinizi Vatan Partisi adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugün buraya sizlerin en kutsal değeri olan emeğinizi, emeğimizi savunmak ve sizlere destek vermek için buradayız. Arkadaşlarım adına sizleri selamlıyorum. Sizlerin mücadelesi Türkiye’de bir takım kendini emek dostu, işçi dostu olarak gösterenlerin samimiyetsizliklerini de göz önüne serdi. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. İşçiyi sendikasına göre ayıranlar samimiyetsizdir. İşçiyi oy verdiği partiye göre ayıranlar samimiyetsizdir. İşçiyi emeğinden ayrı kendi görüşüyle kendi yaşam tarzıyla sınırlayanlar ya da ona göre ayıranlar ve kendi partisinden olmasını sağlayanlar samimiyetsizdir. Emekçimizi o partiden şu partiden diye ayıramazsınız. Emekçimizi şu sendikadan diye ayıramazsınız.""Sendikalar, siyasi partiler, çeşitli kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları gelip buradaki emekçinin emeğini savunmazsa bundan sonra ‘ben emekçi dostuyum’ diyemez. Bunu kim yaparsa yapsın, işçimizin ekmeğiyle kim oynarsa oynasın biz Vatan Partisi olarak yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. İşçilerimizin çok güzel bir sloganı var. ‘Her şey böyle mi güzel olacak’ diyorlar. Haklılar. Binlerce insanın ekmeğiyle oynayarak mı her şey daha güzel olacak ya da binlerce insanın ekmeğiyle oynayarak mı İstanbul’un hepsini kapsayacak bir başkan olacaksınız. Buradan biz de Sayın Başkan’a bu soruyu soruyoruz. İşçilerimizin, emekçilerimizin mücadelelerinde sonuna kadar yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."Komite Başkanı Umut Aydoğan’ın Dikmen’e Türk Bayrağını takdim etmesiyle açıklama son buldu.