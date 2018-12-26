Milli Savunma Sanayi özelleştirilemez, yabancı şirketlere devredilemez. Bir ülkenin can damarlarından birini kopartmak bu kadar kolay olmamalı. Vatan bekçileri Harb-İş üyeleri özelleştirme kararına karşı eylemlere, sendika ise Ankara'da görüşme trafiğine başladı. İşçiler kararlı, konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor

Vatan bekçisi Harb-İş işçileri "1’inci Ana Bakım Fabrika Komutanlığı" diğer adıyla "Tank Palet Fabrikası'nın" özelleştirme kararına karşı ayakta.



Yüzlerce işçinin aileleri ile birlikte Sakarya Gar Meydanı'nda düzenledikleri eylemden sonra Ankara'da görüşme tarfiği başladı.



Türk-İş Konferdarasyonu'na bağlı Harb-İş'in genel başkanı Bayram Bozal ve Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz Ankara'ya gitti.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüşen Harb-İş heyeti Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle alınan özelleştirme kararının iptal edilmesini istiyor.



Türk Harb-İş Sendikası Başkanlar Kurulu'nda özelleştirme kararına karşı bir manifesto niteliğinde açıklama yayınladı.

"Neredeyse tüm Dünya ile adı konulmamış örtülü ve açık bir savaş yürüttüğümüz şu günlerde ülke savunmamız için çok önemli katkılar sunan yukarıda üstün vasıflarını anlattığımız Fırtına Obüslerimizin imalatını yapan MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Merkezinin “işletme hakkı devri” şeklinde özelleştirilmesi kararlaştırılmıştır."



Harb-İş, özelleştirme kararını yargıya taşımaya hazırlanırken eylem hazırlıklarını da sürüdürüyor.



Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmesi beklenen Harb-İş heyeti, karardan dönülmemesi durumunda daha kapsamlı eylemler için hazırlanıyor.







HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN

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