Bugün 1 Mayıs İşçinin 'Karagün dostu, oğlumun düğünü, kızımın çeyizi' dediği kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı milyonlar alanlara çıktı. Ulusal Kanal yayına bağlanan Kristal-İş Genel Başkanı Bilal Çetintaş, 1 Mayıs ile ilgili, "1 Mayıs'ın özellike Kıdem Tazminatına siyasi iktidarın göz dikmesi üzerine emekçileri Kocaeli'ne davet ettik. İktidar buradan çıkan sesi duymalı." dedi. Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pehlül Kavlak da Ulusal Kanal canlı yayınında "Son 15 yıldır birileri eline makas almış sürekli bizim haklarımızı kısıyor. Bir sabah kalkıyoruz kıdem tazminatı, bir sabah kalkıyoruz vergi matrahındaki düşüş. Bu sorunlarımızı ve çözümleri haykıracağız." ifadelerini kullandı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, emekçilerin sorunlarını ve taleplerini açıkladı. Atalay, "Kıdemin konuşulacağı alan, Kocaeli'dir. Kıdemle ilgili hiçbir çalışma yaptırmayız. Biz milletvekili olmak değil yaşamak istiyoruz. Bizi yok saymayın, bedelini ağır ödersiniz. Kıdemle ilgili nokta kadar geri gidişi kabul etmiyoruz. Fon lafını ülke gündeminden çıkartın. Kıdem, bizim son kalemizdir, nokta. EYT'lilerin sorunları için bir yerden başlamak lazım. SEKA'yı özelleştirdiler, kağıt fiyatları uçtu. Tank Palet'in yüzde 51'i bizde olsun, çok şey mi istiyoruz? Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner." açıklaması yaptı

İşte Kocaeli’deki 1 Mayıs’tan yansıyanlar:







1 Mayıs alanındaki buluşmaya işçiler yoğun katılım gösterdi.



Vatan Partisi de emekçilerle omuz omuza yürüyor.



Çevre illerden otobüslerle gelen TÜRK-İŞ'e bağlı çeşitli sendikaların üyesi işçiler, Doğu Kışla Parkı mevkisinde bir araya geldi. Türk Bayrağı taşıyan işçiler, daha sonra sloganlar eşliğinde kortej yürüyüşüyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na ulaştı.



Kutlama alanını dolduran yüzbinlerce emekçi, türküler eşliğinde kutlamalara başladı.



"İKTİDAR BURADAN ÇIKAN SESİ DUYMALI"



Ulusal Kanal yayına bağlanan Kristal-İş Genel Başkanı Bilal Çetintaş, 1 Mayıs ile ilgili şunları söyledi:



"1 Mayıs'ın özellike Kıdem Tazminatına siyasi iktidarın göz dikmesi üzerine emekçileri Kocaeli'ne davet ettik.



İktidar buradan çıkan sesi duymalı.



Kocaeli coşkulu.



Çalışma yaşamı, emeklilik, işsizlik...emekçilerin durumu her geçen gün kötüye gidiyor.



Kıdem Tazminatı son kalemizdir.



Maliye Bakanı ekonomi paketi sundu. Tüm çalışanların genel durumunu daha da kötüye götürecek bir program.



Buradan iktidara sesleniyoruz.



Sadece Türk-İş açısından değil, tüm konferadasyonlar "Kıdem Tazminatı genel grev nedenidir" kararı alınca kararlı bir duruş olacaktır."



"BİRİLERİ ELİNE MAKAS ALMIŞ SÜREKLİ HAKLARIMIZI KISIYOR"



Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pehlül Kavlak, Ulusal Kanal canlı yayınında şöyle konuştu:



"Son 15 yıldır birileri eline makas almış sürekli bizim haklarımızı kısıyor.



Bir sabah kalkıyoruz kıdem tazminatı, bir sabah kalkıyoruz vergi matrahındaki düşüş.



Bu sorunlarımızı ve çözümleri haykıracağız.



Geçici işlerimize çözüm bekliyoruz.



Kamuda çalışanların kadro alamamasına çözüm bekliyoruz.



Sorunlara çözüm bulunmuyor.



Kamu sözleşmeleri hala bekliyor.



Görkemli mitingimizden bunları haykıracağız."







ATALAY'DAN KIDEM TAZMİNATI, TANK PALET FABRİKASI VE EYT MESAJI



Türk-İş Genel Başkanı



Atalay, yaptığı açıklamada şunları belirtti:



"Kıdemin konuşulacağı alan, Kocaeli'dir.



Kıdemle ilgili hiçbir çalışma yaptırmayız.



Biz milletvekili olmak değil yaşamak istiyoruz.



Bizi yok saymayın, bedelini ağır ödersiniz.



Kıdemle ilgili nokta kadar geri gidişi kabul etmiyoruz.



Fon lafını ülke gündeminden çıkartın.



Kıdem, bizim son kalemizdir, nokta.



EYT'lilerin sorunları için bir yerden başlamak lazım.



SEKA'yı özelleştirdiler, kağıt fiyatları uçtu.



Tank Palet'in yüzde 51'i bizde olsun, çok şey mi istiyoruz?



Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner."







İşçilerin talepleri şunlar:



"Kıdem tazminatına dokunmayın.



Ekonomik krizi emekçilere yıkmayın.



Fabrikalar vatandır. Özelleştirmeye hayır.



İş cinayetlerine acil önlem alınsın.



Sigortasız değil güvenceli çalışma.



Vergide adalet, işsizliğe ve taşerona son.



Emeklilikte yaşa takılmak istemiyoruz."



ulusal.com.tr















































Türk-İş önderliğindeki kutlamaların merkezi Kocaeli oluyor.1 Mayıs alanındaki buluşmaya işçiler yoğun katılım gösterdi.Vatan Partisi de emekçilerle omuz omuza yürüyor.Çevre illerden otobüslerle gelen TÜRK-İŞ'e bağlı çeşitli sendikaların üyesi işçiler, Doğu Kışla Parkı mevkisinde bir araya geldi. Türk Bayrağı taşıyan işçiler, daha sonra sloganlar eşliğinde kortej yürüyüşüyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na ulaştı.Kutlama alanını dolduran yüzbinlerce emekçi, türküler eşliğinde kutlamalara başladı."1 Mayıs'ın özellike Kıdem Tazminatına siyasi iktidarın göz dikmesi üzerine emekçileri Kocaeli'ne davet ettik.İktidar buradan çıkan sesi duymalı.Kocaeli coşkulu.Çalışma yaşamı, emeklilik, işsizlik...emekçilerin durumu her geçen gün kötüye gidiyor.Kıdem Tazminatı son kalemizdir.Maliye Bakanı ekonomi paketi sundu. Tüm çalışanların genel durumunu daha da kötüye götürecek bir program.Buradan iktidara sesleniyoruz.Sadece Türk-İş açısından değil, tüm konferadasyonlar "Kıdem Tazminatı genel grev nedenidir" kararı alınca kararlı bir duruş olacaktır.""Son 15 yıldır birileri eline makas almış sürekli bizim haklarımızı kısıyor.Bir sabah kalkıyoruz kıdem tazminatı, bir sabah kalkıyoruz vergi matrahındaki düşüş.Bu sorunlarımızı ve çözümleri haykıracağız.Geçici işlerimize çözüm bekliyoruz.Kamuda çalışanların kadro alamamasına çözüm bekliyoruz.Sorunlara çözüm bulunmuyor.Kamu sözleşmeleri hala bekliyor.Görkemli mitingimizden bunları haykıracağız."Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay , emekçilerin sorunlarını ve taleplerini açıkladı."Kıdemin konuşulacağı alan, Kocaeli'dir.Kıdemle ilgili hiçbir çalışma yaptırmayız.Biz milletvekili olmak değil yaşamak istiyoruz.Bizi yok saymayın, bedelini ağır ödersiniz.Kıdemle ilgili nokta kadar geri gidişi kabul etmiyoruz.Fon lafını ülke gündeminden çıkartın.Kıdem, bizim son kalemizdir, nokta.EYT'lilerin sorunları için bir yerden başlamak lazım.SEKA'yı özelleştirdiler, kağıt fiyatları uçtu.Tank Palet'in yüzde 51'i bizde olsun, çok şey mi istiyoruz?Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner.""Kıdem tazminatına dokunmayın.Ekonomik krizi emekçilere yıkmayın.Fabrikalar vatandır. Özelleştirmeye hayır.İş cinayetlerine acil önlem alınsın.Sigortasız değil güvenceli çalışma.Vergide adalet, işsizliğe ve taşerona son.Emeklilikte yaşa takılmak istemiyoruz."